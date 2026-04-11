৩০৬ কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে রিসোর্স এন্টিগ্রেশন সেন্টার

প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
রিসোর্স এন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ৩টি পদে ৩০৬ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। এইচএসসি পাস করা চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

এক নজরে রিসোর্স এন্টিগ্রেশন সেন্টারের (রিক) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

পদের বিবরণ

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা
  • আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা
  • আবেদন পদ্ধতি: অফলাইনে
  • চাকরির ধরন: অস্থায়ী
  • প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
  • কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

বয়স: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখ ১ নং পদের জন্য ৪৫ বছর। ২ নং পদের জন্য ৩৫ বছর, ৩ নং পদের জন্য ৩২ বছর

আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক, রিসোর্স এন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)। খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন রিসোর্স এন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সংশ্লিষ্ট জেলার অধিবাসীদের তাদের জেলার পার্শ্বে বর্ণিত নিন্মোক্ত ঠিকানায় আবেদন করতে হবে:

