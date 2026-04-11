সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৯০টি

সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৯০টি
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় ১৩টি পদে ৯০ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হবে, চলবে ১১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি ও অষ্টম শ্রেণি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
পদের বিবরণ
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ মে ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- চাকরির ধরন: স্থায়ী
- প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
- কর্মস্থল: যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
বয়স: ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-১০ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ১১-১৩ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
