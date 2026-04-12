শাবিপ্রবির প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ফি ৬০০ টাকা

শাবিপ্রবির প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ফি ৬০০ টাকা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ‘প্রভাষক’ পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২২ এপ্রিল বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
এক নজরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
পদের বিবরণ
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টা
- আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- চাকরির ধরন: স্থায়ী
- প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
- কর্মস্থল: সিলেট (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: অনলাইনের মাধ্যমে ৬০০ টাকা পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
বিমান বাহিনীর নতুন বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদন
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯৭
১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৯০টি
৬১ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা কাস্টম হাউজ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
