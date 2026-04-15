গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদসংখ্যা ৪৪টি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদসংখ্যা ৪৪টি
গাজীপুর সিটি করপোরেশন ১৫টি পদে ৪৪ জন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র অবশ্যই ডাকযোগে অথবা সরাসরি করতে হবে।
এক নজরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
পদের বিবরণ
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১৬ মার্চ ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: ডাকযোগে অথবা সরাসরি
- চাকরির ধরন: অস্থায়ী
- প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
- কর্মস্থল: গাজীপুর
- বয়স: নির্ধারিত নয়
আবেদনের নিয়ম: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, গাজীপুর ঠিকানায় পাঠাতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি সদ্য তোলা সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত ফটোকপি, নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপিসহ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
বিমান বাহিনীর নতুন বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদন
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১৯৭
নৌবাহিনীর বেসামরিক কর্মচারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ১১০টি
১০৮ জন সহকারী পরিচালক নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদন ২০০ টাকা
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৯০টি
