নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সৈকতের চুল পাকা, যা বললেন আইনজীবী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষিদ্ধ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে জুলাই আন্দোলনে লালবাগ থানার শাওন হত্যা মামলায় মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিএম ফারহান ইসতিয়াকের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন সৈকতের মাথায় হেলমেট ও বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে আদালতের এজলাসে হাজির করা হয়। এরপর হেলমেট খুলে ফেলেন সৈকত। তখন দেখা যায়, সৈকতের মাথার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চুল পেকে সাদা হয়ে হয়ে গেছে। শুনানি শেষে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আবারও হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয় তাকে। পরে পুলিশ ভ্যানে করে কারাগারে পাঠানো হয়।
সৈকতের চুল পেকে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তার আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. তরিকুল ইসলাম জানান, সৈকতের চুল আগ থেকেই পাকা ছিল। তবে কারাগারে যাওয়ার পর সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পানি ও খাবারের সমস্যার জন্য চুল পাকার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। কারাগারে যাওয়ার আগে তিনি চুলে কলপ ব্যবহার করতেন কি না এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ সম্পর্কে অবগত নন বলে জানান। তিনি আরও জানান, এদিন সৈকত তার আইনজীবীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের ডাকসু নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন।
তাকে গ্রেফতার দেখানো শাওন হত্যার মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই লালবাগ থানাধীন আজিমপুর এলাকা দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন শাওন সিকদার। ঘটনার দিন ইডেন মহিলা কলেজের সামনে পৌঁছালে আসামিদের ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গত ২১ জানুয়ারি লালবাগ থানায় মামলা হয়।
গত বছরের ১৪ আগস্ট রাতে রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকা থেকে তানভীর হাসান সৈকতকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে বেশকিছু হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ড ভোগ করেন তিনি।
