জজ আদালতেও জামিন পেলেন না সাবেক সিইসি হাবিবুল আউয়াল
অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের জামিন আবেদন আবারও নামঞ্জুর করেছেন আদালত।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ নার্গিস ইসলামের আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। এর আগে সিএমএম আদালতেও তার জামিন মেলেনি।
আদালতে হাবিবুল আউয়ালের পক্ষে জামিনের আবেদন করেন তার আইনজীবী তাপস চন্দ্র দাস। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে রাখার নির্দেশ দেন।
গত ২৫ জুন রাজধানীর মগবাজার থেকে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) হাবিবুল আউয়ালকে গ্রেফতার করে। পরদিন সিএমএম আদালত তাকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠান। এরপর থেকে তিনি কারাগারেই আছেন।
এর আগে, গত ২২ জুন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. সালাহ উদ্দিন খান শেরেবাংলা নগর থানায় দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পরিচালনাকারী তিন সাবেক সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, নুরুল হুদা ও কাজী হাবিবুল আউয়ালসহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে প্রহসনের নির্বাচন করার অভিযোগে মামলা করেন। পরে ২৫ জুন এই মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহ ও প্রতারণামূলক বিশ্বাসভঙ্গের ধারা যুক্ত করা হয়।
২০২২ সালে কাজী হাবিবুল আউয়াল প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বাধীন কমিশনের অধীনে সিটি করপোরেশন, ইউপি নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব পালনের সময় তার কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়ে। ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের এক মাস পর তিনি অন্য কমিশন সদস্যদের সঙ্গে পদত্যাগ করেন।
