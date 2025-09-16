ফ্যাসিস্ট শাসন যেন আর না আসে: ট্রাইব্যুনালে মাহমুদুর
ফ্যাসিস্ট শাসন যেন আর বাংলাদেশে ফিরে না আসে তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ সাক্ষী হিসেবে দেওয়া জবানবন্দিতে মাহমুদুর বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলারকে যেভাবে বলা হয়েছিলো ‘নেভার এগেইন’, বাংলাদেশেও এ বিচারের মাধ্যমে আমরা চাই ফ্যাসিস্ট শাসন যেন আর ফিরে না আসে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো জবানবন্দি দেন মাহমুদুর। মামলার আসামিরা হলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।
আমার দেশ সম্পাদক বলেন, ন্যায়বিচার করা হোক, যাতে শহীদ পরিবার, আহত জুলাইযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের শোক কিছুটা লাঘব হয়।
ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে মাহমুদুরের জবানবন্দি নেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এর আগে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রথম দিনের মতো জবানবন্দি পেশ করেন মাহমুদুর। মঙ্গলবার অবশিষ্ট সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে তাকে জেরা শুরু করেন হাসিনা ও কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
মামলায় সোমবার ১৬তম দিনের মতো সাক্ষ্যগ্রহণ চলে ট্রাইব্যুনালে। ওই দিন ৪৬তম সাক্ষী হিসেবে মাহমুদুরের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ না হলে মঙ্গলবার পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছিল।
