চিফ লিগ্যাল এইড অফিসারের পদ সৃষ্টি

প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার অধীনে চিফ লিগ্যাল এইড অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে গত ১৫ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের সব জেলায় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এর ২১ (গ) ধারা ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর করেছে সরকার।

আইন ও বিচার বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২১ (গ) ধারা অনুযায়ী ‘পক্ষগণের স্বাক্ষর ও মধ্যস্থতাকারীর স্বাক্ষরক্রমে সম্পাদিত এবং চিফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রতিটি মধ্যস্থতা চুক্তি চূড়ান্ত, বলবৎযোগ্য এবং পক্ষগণের ওপর বাধ্যকর হবে’।
এমতাবস্থায়, সকল জেলায় ২১ (গ) ধারা কার্যকর হওয়ায়, আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ধারা ২১ (ক) উপ-ধারা (১ক)-এর ক্ষমতাবলে চিফ লিগ্যাল এইড অফিসার পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত লিগ্যাল এইড অফিসার/লিগ্যাল এইড অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) কে আইনের বিধানমতে চিফ লিগ্যাল এইড অফিসারের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক (সিনিয়র জেলা জাজ) শেখ আশফাকুর রহমান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

