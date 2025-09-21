লিগ্যাল এইড থেকে শ্রমিকদের ৪৪৬৫ মামলায় আইনি সহায়তা

লিগ্যাল এইড থেকে শ্রমিকদের ৪৪৬৫ মামলায় আইনি সহায়তা
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (লিগ্যাল এইড) ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের মাধ্যমে শ্রমিকদের চার হাজার ৪৬৫টি মামলায় আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সরকারিভাবে সেবাদানের এ তথ্য জানা গেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তা দেওয়ার বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
লিগ্যাল এইড সূত্রে জানা গেছে, শুরুতে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য এ আইনিসেবা দেওয়া শুরু হয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট, টোল ফ্রি ‘১৬৪৩০’ কল সেন্টার, ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং দেশের কারাগারগুলোতে সেবাটি চালু করা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে শ্রমিকদের ৬ কোটি ৬৯ লাখ ২৬ হাজার ২১৫ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলে ২১ হাজার ৬৮২টি আইনগত পরামর্শসেবা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চার হাজার ৪৬৫টি মামলায় আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮১৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তিন হাজার ৩০১টি মামলায়। এতে নিষ্পত্তি হয়েছে এক হাজার ৯১৪টি মামলা। ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলে এ পর্যন্ত আইনি সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী ২৯ হাজার ৪৪৮ জন।
দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’ অনুযায়ী সরকারি খরচে এ সেবা দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।
