  2. আইন-আদালত

প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতি সচল রাখছেন: মনজিল মোরসেদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৬ এএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতি সচল রাখছেন: মনজিল মোরসেদ
সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ/ ফাইল ছবি

প্রবাসীরা দেশের রেমিট্যান্স-নির্ভর অর্থনীতিকে সচল রাখছেন বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ।

তিনি বলেন, দেশের বাইরে থেকেও প্রবাসীরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাতে পর্তুগালের লিসবনের দিজাজ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। প্রবাসীদের সংগঠন কাজা দো বাংলাদেশের উদ্যোগে মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

আরও পড়ুন
ক্ষমতায় টিকে থাকতে জঙ্গি নাটক ও পাতানো নির্বাচন করেন শেখ হাসিনা 
কার পক্ষ নিলেন নূহাশ হুমায়ূন, বাবা নাকি মায়ের 

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাজা দো বাংলাদেশের সভাপতি রনি হোসাইন। সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ আহমদ প্রিন্স। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন কাজা দো বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রানা তাসলিম উদ্দীন, আব্দুল হাকিম মিনহাজ, মাসুম আহমদ, ইকবাল আহমদ কাঞ্চন, হাফিজ আল আসাদ, শাহিন সাঈদ, পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রনি মোহাম্মদ, ডাল্টন জহির, জামিল আকবর শামীম, জামাল আহমদ, শামিম আহমদ, আশরাফ আহমদ প্রমুখ।

এফএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।