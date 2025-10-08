গুমের ঘটনায় হাসিনা-তারেক সিদ্দিকীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ

গুমের ঘটনায় হাসিনা-তারেক সিদ্দিকীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ
বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে আলোচিত গুমের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথমবারের মতো ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়েছে। মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়াও তার নিরাপত্তা বিষয়ে উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিকীকে আসামি করা হয়েছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন টিম থেকে অভিযোগটি জমা দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর গাজী মানোয়ার হোসেন (এম এইচ) তামিম।
প্রসিকিউটর গাজী মনােয়ার হোসেন তামিম বলেন, আজ (বুধবার) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে-১ এ গুমের অভিযোগে ২ টি ফরমাল চার্জ দাখিল হয়েছে।
আরও পড়ুন
নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না শেখ হাসিনা ও কামাল
শেখ হাসিনার মামলাসহ ৬টির রায় হতে পারে চলতি বছরেই
একটিতে গুমের (টিএফআই) ঘটনায় আসামি শেখ হাসিনা ও তারেক সিদ্দিকীসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যটিতে গুমের (জেআইসি) ঘটনায় আসামি শেখ হাসিনা ও তারেক সিদ্দিকী সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগ আনা হয়েছে।
এর আগে, ৬ অক্টোবর গুমের মামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে চিফ প্রসিকিউটর বলেছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি এ সপ্তাহের মধ্যে বেশ অনেকগুলো ঘটনার কথা বলেছি। অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে, আপনারা দেখবেন। আমরা আজকে এ ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে চাচ্ছি না।
তদন্ত শেষ হয়েছে কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, গুমের মামলা তো অনেক, সবগুলো শেষ না হলেও প্রধান কয়েকটি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এই সপ্তাহে দাখিল হবে। এটা যেহেতু জটিল (কমপ্লেক্স) মামলা সে জন্য খুব খুঁটিনাটি বিষয় চেক করছি। তদন্তে প্রতিবেদন এই সপ্তাহে পেয়ে যাবেন।
সেখানে শেখ হাসিনা প্রধান আসামি কি না এমন প্রশ্নে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বাকিটুকু দেখতে পাবেন।
এফএইচ/এএমএ/এমএস