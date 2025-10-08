রামপুরায় ২৮ হত্যা
বিজিবির সাবেক কর্মকর্তাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
রাজধানীর রামপুরায় ২৮ জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ ) দাখিল করা হয়েছে।
অন্য আসামিরা হলেন- বিজিবির আরেক কর্মকর্তা মেজর মো. রাফাত বিন আলম মুন, ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান।
বুধবার (৮ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ দাখিল করেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ। এখন অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিষয়ে শুনানি হওয়ারর কথা রয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রসিকিউটর গাজী মানোয়ার হোসেন (এম এইচ) তামিম সাংবাদিকদের জানান, জুলাই আন্দোলনে রামপুরায় বিজিবির গুলির ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ আনা হয়েছে।
