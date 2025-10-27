  2. আইন-আদালত

কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা

হানিফসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ/ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ হয়েছে।

এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিন আসামিপক্ষের আইনজীবী অভিযোগ গঠনের বিরোধিতা করে শুনানি করবেন।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল শুনানি নিয়ে এদিন ঠিক করেন। ট্রাইব্যুনালের বাকি সদস্যরা হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

মামলার অপর তিন আসামি হলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা। চার আসামিই পলাতক।

সোমবার ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম, গাজী এম এইচ তামিম, আবদুস সাত্তার পালোয়ান, মঈনুল করিমসহ অন্যরা।

এর আগে গত ২৩ অক্টোবর হানিফসহ চারজনের পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে আইনজীবী নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে অভিযোগ গঠনের ওপর শুনানির জন্য সোমবার দিন নির্ধারণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ শুনানি করে রাষ্ট্রপক্ষ।

গত ৬ অক্টোবর চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে পলাতক এই আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ১৪ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু চার আসামির কাউকে গ্রেফতার করতে না পারায় তাদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বলেন ট্রাইব্যুনাল।

প্রসিকিউশন গত ৫ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল-২-এ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে। এতে সুনির্দিষ্ট তিনটি অভিযোগ আনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উসকানিমূলক বক্তব্য, ষড়যন্ত্র ও কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যা।

জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে কুষ্টিয়ায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ছয়জন। একই সঙ্গে আহত হন বেশ কয়েকজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাসানুল হক ইনু ও হানিফসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। পরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত সংস্থা।

গত বছরের ৫ আগস্ট আন্দোলনকালে দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে কুষ্টিয়ার বক চত্বর থেকে আনুমানিক ৫০ গজ উত্তরে শ্রমিক আশরাফুল ইসলাম, বার্মিজ গলিতে সুরুজ আলী বাবু, হরিপুরগামী রাস্তায় আড়ংয়ের সামনে শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মুত্তাকিন ও মো. উসামা, তুলাপট্টির গলিতে ব্যবসায়ী বাবলু ফরাজী ও ফায়ার সার্ভিসের বিপরীত দিকে রাস্তার ওপর চাকরিজীবী ইউসুফ শেখ শহীদ হন।

