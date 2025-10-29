  2. আইন-আদালত

কদমতলীতে সাজু হত্যা মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে সাজেদুর রহমান সাজু (২৮) হত্যা মামলায় আসামি অনিক হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঢাকার বিশেষ জজ-৬ এর বিচারক মো. জাকারিয়া হোসেন আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। এরপর সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালতের উচ্চমান বেঞ্চ সহকারী ফকির জাহিদুল ইসলাম বলেন, কদমতলীতে সাজেদুর রহমান সাজু হত্যা মামলায় আসামি অনিক হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার সাক্ষ্যগ্রহণে আদালতে ১০ জন সাক্ষী দিয়েছিলেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১২ সালের ২৩ জানুয়ারি কেরানীগঞ্জের কদমতলীর খোরশেদ আলী সরদার রোডে বুড়ির বাড়ি মসজিদের পাশে ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন সাজেদুর রহমান সাজু। এ সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে অনিকসহ ৭-৮ জন তাকে গুলি ও কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায়। পরে তাকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর নিহতের বাবা সাইদুর রহমান সাঈদ কদমতলী থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনিককে একমাত্র আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। পরের বছর ১৫ নভেম্বর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়।

