সাবেক মন্ত্রী মোজাম্মেল হকের আয়কর নথি জব্দের অনুমতি

প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
সাবেক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক/ফাইল ছবি

ধর্ম মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের আয়কর নথি জব্দের অনুমতি পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন করেছেন এবং তা ভোগদখলে রেখেছেন। এছাড়া তার নামে থাকা চারটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সন্দেহজনক অর্থ লেনদেন, হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের তথ্য তদন্তাধীন।

আবেদনটির পরিপ্রক্ষিতে আদালত অনুমোদন দেয়, মোজাম্মেল হকের সার্কেল-১৬, কর অঞ্চল-গাজীপুর-এর ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের আয়কর নথি, স্থায়ী অংশ, বিবিধ অংশ, এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন (যদি থাকে), নোটসিটসহ সংশ্লিষ্ট সব রেকর্ডপত্র ও অফিস আদেশ পর্যালোচনা করা হবে। পর্যালোচনার পর সত্যায়িত ফটোকপি তৈরি করে মামলার আলামত হিসেবে জব্দ করা হবে।

