শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৩ নভেম্বর) এ নির্দেশ দেন ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ।
দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, সংসদ সদস্য থাকাকালে শামীম ওসমান ক্ষমতার অপব্যবহার করে আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। তার নামে মোট ৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগ রয়েছে। যা তিনি নিজের দখলে রেখেছেন বলে দুদকের অভিযোগে বলা হয়েছে।
এছাড়া, তার নামে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৪৩৯ কোটি ৮২ লাখ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। দুদকের মতে, এসব অর্থ দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হয়ে স্থানান্তর, রূপান্তর ও গোপন রাখার মাধ্যমে লেনদেন করা হয়েছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, ন্যায়সংগত ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত তার আয়কর নথি জব্দ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন বলে আদালতকে জানানো হয়।
এমডিএএ/এমএএইচ/এমএস