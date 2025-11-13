অ্যাটর্নি জেনারেল
ধর্ম যার যার উৎসব সবার, এই বিশ্বাস থেকে বিজয়া পুনর্মিলনীতে এসেছি
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিজয়া পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আস্থা ও বিশ্বাস থেকে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার- এই বিশ্বাস থেকে আজ এখানে এসেছি।’
তিনি বলেন, এখানে আসার জন্য ১০৮টি নীলপদ্ম নিয়ে আমাদের জন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই, নিজের ইচ্ছা থেকেই এসেছি।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মো. আসাদুজ্জামান এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, আজকের এই বিজয়া পুনর্মিলনী পালন করতে এসে আমরা মনে করি, আমরা হৃদয়ের থেকে এসেছি। আমাদের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা থেকে এসেছি। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম যার যার উৎসব সবার।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি বিজয়া পুনর্মিলনী ও বাণী-অর্চনা উদযাপন পরিষদ ২০২৫-২৬ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন।
বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. মাহফুজুর রহমান (মিলন)। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট প্রহলাদ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।
