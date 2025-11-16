  2. আইন-আদালত

কাদের সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে লতিফ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
লতিফ সিদ্দিকীর আদালতে হাজিরা, ছোট ভাই কাদের সিদ্দিকী সঙ্গী

উচ্চ আদালতের জামিনে কারামুক্ত মুক্তিযোদ্ধা ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী রোববার ঢাকার শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। তিনি তার ছোট ভাই, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুল কাদের সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে আদালতপাড়ায় যান।

আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদের আদালতে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন ছিল। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন জমা দিতে পারেননি।

আদালতে তার আইনজীবী রেজাউল করিম হিরণ হাজিরা দেওয়ার আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। এর ফলে ৮৬ বছর বয়সী লতিফ সিদ্দিকীকে আর সশরীরে হাজিরা দিতে হবে না। মামলার পরবর্তী প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করা হয়েছে ৩০ ডিসেম্বর।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ অগাস্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানবিষয়ক এক আলোচনা সভায় ‘মব’ হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়। পরে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে ‘দেশকে অস্থিতিশীল করা ও সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রর অভিযোগ আনা হয়।

লতিফ সিদ্দিকী হাইকোর্টে আবেদন করে জামিন পান এবং ১২ নভেম্বর কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। মামলায় আরও কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন, যাদের মধ্যে সাবেক সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম ও আবু আলম শহীদ খানও রয়েছেন।

