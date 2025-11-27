প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি
ভূমিহীন-যোগ্য আবেদনকারীদের প্লট বরাদ্দ দিতে হবে, আরও যত নির্দেশনা
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদকে সরকারিভাবে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা মামলার রায়ে শেখ হাসিনা, সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৭ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজউকের প্লট বাতিল ও সংস্কারের নির্দেশনাও দিয়েছেন আদালত।
আদালতের আদেশে বলা হয়, মামলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৬-এর ধারা ৫(২) এর অধীন একাধিক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে শেখ হাসিনাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদকেও একই আইনের অধীনে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এছাড়া সাবেক মুখ্য সচিবসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের মোট ১৭ কর্মকর্তা ও ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানার সাজা দেওয়া হয়েছে, যা সর্বনিম্ন এক বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত।
এই আদেশে সায়মা ওয়াজেদের নামে বরাদ্দ করা পূর্বাচলের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কের ১৭ নম্বর প্লটটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাজউককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্লটটির দখল নিয়ে যোগ্য আবেদনকারীকে আইনানুসারে বরাদ্দ করতে।
আদালত রাজউক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে ‘বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশাবলি’ জারি করেছেন। আদালত উল্লেখ করেছেন, রাজউক বারবার নিয়ম লঙ্ঘন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্য, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা এবং প্রভাবশালী আমলাদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ করেছে।
অন্যদিকে মন্ত্রণালয় তার বিধিবদ্ধ তদারকি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ‘বিশেষ ক্যাটাগরি’র অধীনে সুপারিশ জারি করে অন্যায়ভাবে রাজউকের কাজে প্রভাব ফেলেছে। এই সমস্যার সমাধানে আদালত বেশ কিছু সংশোধনমূলক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।
এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি বরাদ্দের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অবিলম্বে অপসারণ, সব বরাদ্দের ফরেনসিক অডিট, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল লটারি সিস্টেম চালু করা এবং বিশেষ সুপারিশের বিধান বাতিল করা।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো- রাজউককে অতীতের সব অবৈধ প্লট চিহ্নিত ও উদ্ধার করে তা শুধু ভূমিহীন নাগরিক এবং যোগ্য আবেদনকারীদের কাছে পুনরায় বরাদ্দ দিতে হবে। এই রায়ের কপি দুর্নীতি দমন কমিশন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।
