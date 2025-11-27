হাসিনা-জয়-পুতুলের প্লট দুর্নীতি মামলা, এজলাসে এক আসামি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪০ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে ও মেয়ে

মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে-মেয়ের বিরুদ্ধে পূর্বাচল প্লট দুর্নীতি মামলার রায়কে কেন্দ্র করে রাজধানীতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। নিয়মিত দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল থেকেই নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) দুই প্লাটুন সদস্য।

আদালতে এই মুহূর্তে তোলা হয়েছে মামলাগুলোতে আত্মসমর্পণ করা একমাত্র আসামি রাজউকের সাবেক সদস্য খোরশেদ আলমকে। আইনজীবীরা রয়েছেন বিচার শুরুর অপেক্ষায়।

মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-কমিশনার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান জাগো নিউজকে বলেন, নিয়মিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টে দুই প্লাটুন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। সঙ্গে রয়েছেন বিজিবির আরও দুই প্লাটুন সদস্য।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আদালতপাড়াসহ আশপাশের এলাকায় পুলিশের টহল ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। রায়ের পর সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় উভয় বাহিনীর সদস্যদের কৌশলগত অবস্থানে রাখা হয়েছে।

