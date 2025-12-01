  2. আইন-আদালত

প্লট দুর্নীতি: খুরশীদের আইনজীবী রায়ে অসন্তুষ্ট, আপিলের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
প্লট দুর্নীতি: খুরশীদের আইনজীবী রায়ে অসন্তুষ্ট, আপিলের ঘোষণা
আদালতে নেওয়ার সময় রাজউকের সাবেক কর্মকর্তা খুরশীদ আলম

শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্যদের প্লট দুর্নীতির ছয় মামলার একমাত্র কারাবন্দি আসামি রাজউকের সাবেক কর্মকর্তা খুরশীদ আলম। আজ (সোমবার) পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা ও শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ ১৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন ঢাকার বিশেষ জজ-৪ এর বিচারক রবিউল আলম।

রায়ে আত্মসমর্পণ করা এই অভিযুক্তের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তার আইনজীবী শাহীনুর রহমান।

রায় ঘোষণার পর তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, গত বৃহস্পতিবার একই ধরনের অভিযোগে তিনটি মামলায় তার মক্কেলকে এক বছর করে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতিতে প্রায় একই ধরনের এই মামলায় সাজার মাত্রা হঠাৎ পাঁচ বছর হওয়ায় তিনি বিস্মিত।

আইনজীবী শাহীনুর বলেন, আশা করেছিলাম, সাজা হলেও আগের মতোই হবে। কিন্তু পাঁচ বছর হওয়ায় আমরা রায়ে অসন্তুষ্ট। সাজার বিরুদ্ধে আপিল করবো।

তিনি জানান, রায় ঘোষণার সময় কারাগারে থাকা খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) ঘোষিত রায়ে ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় শেখ রেহানাকে সাত বছর, তার বোন শেখ হাসিনার পাঁচ বছর এবং রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, মামলার অন্য ১৪ আসামিকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সবাইকে এক লাখ টাকার অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

এর আগে, গত বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের প্লট দুর্নীতি মামলায় খুরশীদ আলমকে এক বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আদালতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করায় তাকে লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছিল বলে বিচারক মন্তব্য করেছিলেন।

এমডিএএ/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।