খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় সুপ্রিম কোর্ট বার মসজিদে দোয়া

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় সুপ্রিম কোর্ট বার মসজিদে দোয়া
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হয়েছে। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বাদ আসর দোয়া ও মোনাজাতে সুপ্রিম কোর্টের বিএনপিপন্থি ও অন্যান্য আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট গাজি কামরুল ইসলাম সজলসহ কয়েকশ আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে রোববার( ৩০ নভেম্বর) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের উদ্যোগে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মসজিদে মিলাদ ও দোয়া হয়। বাদ জোহর দোয়া ও মোনাজাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।
দোয়া মাহফিলে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ফোরামের মহাসচিব ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল ও গাজি মো. তৌহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য আইনজীবী ও আইনজীবী ফোরামের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা অংশগ্রহণ করেন। তারা দ্রুত খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করেন। এ ছাড়াও তারেক রহমানের সুস্থতা কামনা করা হয়েছে দোয়া অনুষ্ঠানে।
এফএইচ/এমআইএইচএস