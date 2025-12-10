  2. আইন-আদালত

এবার দুই হত্যা মামলায় সাবেক এমপি সাবিনাকে গ্রেফতার দেখানো হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনা আক্তার তুহিন/ ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরের পৃথক দুই হত্যা মামলায় সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনা আক্তার তুহিনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম এই আদেশ দেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে মোক্তাকিন বিল্লাহ ও আশরাফুল ইসলাম হত্যায় করা দুই মামলায় সাবিনাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তারা। এদিন তাকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তার উপস্থিতিতে আবেদন দুটি মঞ্জুর করেন।

মামলার অভিযোগে জানা যায়, গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুর ১০ এর ফায়ার সার্ভিসের সামনে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন মোক্তাকিন বিল্লাহ। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গত ৭ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানায় হত্যা মামলা হয়, যেখানে সাবিনাকে ৮ নম্বর আসামি করা হয়।

অন্য মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় মিরপুর এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেওয়া আশরাফুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ২২ সেপ্টেম্বর আরেকটি হত্যা মামলা হয়, যেখানে সাবিনা আক্তারকে ১৮ নম্বর আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এর আগে চলতি বছরের ২২ জুন গভীর রাতে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার বাবার বাড়ি থেকে সাবিনাকে গ্রেফতার করে ডিবি। পরদিন তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

