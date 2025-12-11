  2. আইন-আদালত

কেরানীগঞ্জে শিশুধর্ষণ মামলায় শিক্ষক রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর কেরানীগঞ্জে চতুর্থ শ্রেণির এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এলিগেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রমজান আলীর (৩১) একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক আল মামুন এ আদেশ দেন।

এদিন, অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসামির পাঁচদিনের রিমান্ড আবেদন করা হলেও আদালত একদিনের রিমান্ড অনুমোদন করেন।

গত সোমবার ভুক্তভোগীর মা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করলে পরদিন মঙ্গলবার রাতে শিক্ষক রমজান আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, রমজান আলী স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি ওই ছাত্রীকে বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়াতেন। গত ২৬ নভেম্বর স্কুল থেকে বাসায় ফিরে শিশুটি অসুস্থতা অনুভব করলে তাকে স্থানীয় ক্লিনিকে নেওয়া হয়। দুদিন পর অবস্থার অবনতি হলে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। একপর্যায়ে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিশুটিকে ধর্ষণের প্রমাণ মেলে। বর্তমানে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

