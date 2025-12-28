  2. আইন-আদালত

নোয়াখালী-৫: ফখরুলের মনোনয়ন প্রত্যাহারে বিএনপি মহাসচিবকে নোটিশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী ফখরুল ইসলাম/ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী-৫ (কোম্পানিগঞ্জ-কবিরহাট) আসনে ফখরুল ইসলামকে বিএনপি থেকে দেওয়া মনোনয়ন অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বরাবর লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ওই এলাকার বাসিন্দা এবং বিএনপির সদস্য ও সমর্থক মিয়াজ উদ্দিনের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন (বাবু) এই লিগ্যাল নোটিশ পাঠান।

নোটিশে বলা হয়েছে, ফখরুল ইসলাম আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি, ২০২২ সালে পদ্মা লাইফ ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া, ২০১২ সালে একই প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির অভিযোগে অপসারিত হওয়ার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

নোটিশে আরও দাবি করা হয়েছে, ফখরুল ইসলাম জুলাই আন্দোলনের ছাত্র হত্যার মামলার আসামি এবং আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্যতা বজায় রেখেছেন। এ অবস্থায় তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এবং স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সক্রিয় কোনো যোগাযোগ রাখেননি।

নোটিশে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফখরুল ইসলামের মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

