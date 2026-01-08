  2. আইন-আদালত

মোহাম্মদপুরে বিড়াল হত্যা মামলার শুনানি পিছিয়ে ২৫ জানুয়ারি

প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পোষা বিড়ালকে পিটিয়ে ও লাথি মেরে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত আকবর হোসেন শিবলুর আত্মপক্ষ শুনানির দিন পিছিয়েছেন আদালত। নতুন করে আগামী ২৫ জানুয়ারি শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

আসামিপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলবিরুনী মীর সময় মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার এ মামলায় আত্মপক্ষ শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শুনানির প্রস্তুতির জন্য সময় আবেদন করে আসামিপক্ষ। আদালত তা মঞ্জুর করে শেষবারের মতো সুযোগ দিয়ে নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী জাকির হোসেন।

গত ২ ডিসেম্বর মামলাটিতে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

মামলার নথি অনুযায়ী, গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদপুরের মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার এলাকায় একটি পোষা বিড়াল নিখোঁজ হয়। পরে ভবনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একই ভবনের নবম তলার বাসিন্দা আকবর হোসেন শিবলু বিড়ালটিকে নির্মমভাবে লাথি মারেন। একপর্যায়ে প্রাণীটি নিথর হয়ে পড়লেও তিনি পা দিয়ে পিষ্ট করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

এ ঘটনায় ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাণী কল্যাণ সংগঠন ‘পিপলস ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার’-এর পক্ষে নাফিসা নওরীন চৌধুরী আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে মোহাম্মদপুর থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় গত ১৪ জুলাই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

