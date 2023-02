সরকারি সাক্ষীদের ভাতা দিতে নতুন খাত তৈরির নির্দেশনা

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আপাতত সাক্ষীর খরচ (ভাতা) দিতে আর্থিক খাত তৈরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের প্রতি চিঠি পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মুন্সি মো. মশিয়ার রহমান এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করেছেন। শনিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, ফৌজদারি মামলায় সরকারি সাক্ষীদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও অন্যান্য সরকারি সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (টিএডিএ) না পাওয়ায় সাক্ষ্য দিতে আসতে আগ্রহী হন না। ফলে তাদের আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আনয়ন করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার সুসংহত করার লক্ষ্যে আদালতে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে উপস্থিত করণার্থে তাদের যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (টিএডিএ) প্রদান করা আবশ্যক।

২। The Code of Criminal Procedure এর ৫৪৪ ধারায় উল্লেখ রয়েছে OF Expenses of complaints and witnesses 544. Subject to any rules made by the Government, any Criminal Court may, if it thinks fit, order payment, on the part of Government, of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purposes of any inquiry, trial or other proceeding before such Court under this Code. (পতাকা-ক)।

৩। ইতোপূর্বে দায়রা আদালত ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে সাক্ষীর খরচের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করতো এবং তৎমতে সাক্ষীদের তা প্রদান করা হতো। বর্তমানে এরকম কোনো অর্থনৈতিক (কোড) না থাকায় তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪। বর্ণিতাবস্থায়, আদালত/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাক্ষীর যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (টিএডিএ) প্রদানের আদেশ প্রদান করা হলে সেই আদালত অথবা তার ঊর্ধ্বতন যে আদালতে সাক্ষীদের ভাতার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হবে সেই আদালত/ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখা থেকে সাক্ষ্য গ্রহণকারী আদালতের আদেশ/সার্টিফিকেটের কপি জমা প্রদান সাপেক্ষে সাক্ষী যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (টিএডিএ) উত্তোলন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসহ যেসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ আছে সেসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের বাজেটে সরকার কর্তৃক সাক্ষীদের খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় নতুন অর্থনৈতিক কোড/খাত সৃজন করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই কোর্ট পরামর্শ প্রদান করেছে।

৫। এ অবস্থায় The Code of Criminal Procedure এর ৫৪৪ ধারার আলোকে অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালগুলোতে ফৌজদারি মামলায় সরকারি সাক্ষীদের সাক্ষ্য ভাতা প্রদানের জন্য নতুন অর্থনৈতিক কোড/খাত সৃজন এবং খাতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি মামলায় পুলিশ, চিকিৎসকসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সাক্ষী হয়ে থাকেন। চাকরিরত অবস্থায় সাক্ষ্য দিতে গেলে যাতায়াতসহ অন্যান্য ভাতা পান তারা। তবে অবসরে যাওয়ার পর তাদের সাক্ষ্য দিতে আনা দুরূহ হয়ে পড়ে। এতে এক ধরনের বিপত্তি দেখা দেয়। এ অবস্থায় অধস্তন যেসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ আছে, সেসব আদালতের বাজেট থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আপাতত সাক্ষীর খরচ (ভাতা) দিতে আর্থিক খাত তৈরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, অবসরে যাওয়া পুলিশ, চিকিৎসকসহ এসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আগে সাক্ষ্য ভাতা দেওয়া হলেও ২০০৬ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সপ্তাহ-২০২৩ এর শেষ দিনে (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশ পুলিশ মিলনায়তনে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা হয়। সভায় পুলিশসহ অবসরে যাওয়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাক্ষ্য ভাতা প্রদানের বিষয়টি আলোচনায় ওঠে।

অবশ্য ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে বাদী ও সাক্ষীদের খরচ (ভাতা) দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কার্যবিধির ৫৪৪ বিধির ভাষ্য, সরকার প্রণীত যেকোনো বিধি সাপেক্ষে যেকোনো ফৌজদারি আদালত উপযুক্ত মনে করলে, সরকারের পক্ষ থেকে কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্যান্য কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকা কোনো অভিযোগকারী বা সাক্ষীর যুক্তিসংগত খরচের জন্য অর্থ প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।

এ বিষয়ে শনিববার (৪ ফেব্রুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, সাক্ষী হিসেবে থাকা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খরচ তথা ভাতা দিতে আর্থিক খাত সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আইন মন্ত্রণালয়ে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলেছে, ৫৪৪ ধারায় সাক্ষীদের খরচ প্রদানের বিধান রয়েছে। আগে দায়রা আদালত ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে সাক্ষীর খরচ বাবদ সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করত এবং সাক্ষীদের তা দেওয়া হতো।

বর্তমানে এমন কোনো অর্থনৈতিক খাত (কোড) না থাকায় তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সাক্ষীদের খরচ বাবদ জেলা ও দায়রা জজ এবং সংশ্লিষ্ট আদালত-ট্রাইব্যুনাল, যাদের নিজস্ব বাজেট-ব্যবস্থাপনা আছে, তাদের সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হলে ওই সমস্যার সমাধান হবে। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আইন মন্ত্রণালয়ে ৩১ জানুয়ারি ওই চিঠি পাঠানো হয়।

