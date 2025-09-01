  2. লাইফস্টাইল

তালের আইসক্রিমের সহজ রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এই গরমে শান্তি এনে দিতে পারে এক কাপ ঠান্ডা আইসক্রিম। দোকানের ফ্রিজ খুললেই নানা রঙের, নানা স্বাদের আইসক্রিমের দেখা মেলে। ভ্যানিলা, চকলেট, স্ট্রবেরিসহ কত স্বাদের আইসক্রিম থাকে। বাড়িতেই কিন্তু খুব সহজে আইসক্রিম বানানো যায়। এ সময় তাল দিয়ে বানাতে পারেন ভীষণ মজার ঠান্ডা ঠান্ডা আইসক্রিম। যা ছোট-বড় সবাই পছন্দ করবে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে কীভাবে তাল দিয়ে আইসক্রিম বানাবেন-

উপকরণ
১. নারিকেল দুধ ২ কাপ
২. তালের রস ১ কাপ
৩. কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ
৪. ডিমের কুসুম ২ টি
৫. চিনি আধা কাপ
৬. কনডেন্সড মিল্ক আধা কাপ
৭. হুইপড ক্রিম ১ কাপ

প্রস্তুত প্রণালি
একটি সসপ্যানে তালের রস মাঝারি আঁচে রান্না করে ঠান্ডা করে নিন। এবার একটি পাত্রে ক্রিম ও ডিমের কুসুম বিটার দিয়ে বিট করে এতে তালের রস, কনডেন্সড মিল্ক, নারিকেল দুধ একসঙ্গে ভালোভাবে বিট করে নিন। এবার এতে বাকি সব উপকরণ দিয়ে আলতোভাবে মেশাতে থাকুন। সবকিছু ভালোভাবে মিশে নরম ও মসৃণ হয়ে এলে পুরো মিশ্রণ একটি বাক্সে ভরে ৮-১০ ঘণ্টা ডিপ ফ্রিজে রাখুন। জমে এলে তালের আইসক্রম পরিবেশন করুন।

