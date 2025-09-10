ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে পেঁপে ব্যবহার করবেন যেভাবে
প্রাচীনকাল থেকেই পেঁপে রূপচর্চার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া পেঁপে ব্রণের দাগ ও কালচে দাগ দূর করে ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। ত্বককে তারুণ্যদীপ্ত রাখতে সহায়তা করে। তাই রূপচর্চায় পেঁপের তৈরি ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন।
আসুন জেনে নেওয়া যাক বলিরেখাহীন ও তারুণ্যদীপ্ত ত্বকের জন্য কীভাবে পেঁপে ব্যবহার করবেন -
তারুণ্যদীপ্ত ত্বকের জন্য
পেঁপেতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন ত্বককে নানা ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং বলিরেখা কমিয়ে তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই ত্বকের যত্নে ১ টেবিল চামচ পাকা পেঁপের পেস্ট, ১ চা চামচ দুধ এবং ১ চা চামচ মধু মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। এই প্যাকটি মুখ এবং ঘাড়ে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ দিন এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করলে ত্বক কোমল ও টানটান হবে।
রোদে পোড়া দাগ দূর করতে
টমেটো ও পেঁপে ত্বকের রোদে পোড়া দাগ সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ত্বককে উজ্জ্বল করে তুলতে বেশ কার্যকর। রোদে পোড়া দাগ দূর করার জন্য ১ টেবিল চামট টমেটোর পেস্ট ,১ টেবিল চামচ পেঁপের পেষ্ট ভালোভাবে মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি মুখে, গলায়, হাতে, পায়ে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাকটি সপ্তাহে তিনদিন ব্যবহার করতে পারেন।
কনুই বা হাঁটুর কালো দাগ দূর করতে
পেঁপের উপকারী এনজাইম কনুই বা হাঁটুর কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। তাই ১ টেবিল চামচপাকা পেঁপের পেস্টের সঙ্গে ১ চা চামচ লেবুর রস, আধা চা চামচ অলিভ অয়েল ১ চা চামচ তাজা অ্যালোভেরার জেল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। প্যাকটি কনুই বা হাঁটুর কালো দাগে ম্যাসাজ করুন। অল্প দিনেই দাগ দূর হবে।
ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে
পেঁপে প্রাকৃতিকভাবে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। আধা কাপ পেঁপে পেস্ট, আধা চা চামচ কাঁচা হলুদ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার ব্যবহার করলেই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করবে।
মৃত কোষ দূর করতে
১ টেবিল মুলতানি মাটি কিংবা চন্দনের গুঁড়ার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ পাকা পেঁপের পেস্ট মিশিয়ে সেই মিশ্রণ দিয়ে নিয়মিত মুখে স্ক্রাব ও ম্যাসাজ করুন। এছাড়া ১ টেবিল চামচ পাকা পেঁপের সঙ্গে মিশিয়ে ওটস বা সামান্য ময়দা মিশিযে নিতে পারেন। এই মিশ্রণ গোসলের আগে লাগিয়ে স্ক্রাব করে নিন। তারপর ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করবে।
সূত্র: ফেমিনা ডটইন, টাইমস অব ইন্ডিয়া
এসএকেওয়াই/কেএসকে/জিকেএস