বাদামে দূর হবে ত্বকের কালো দাগ

প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গরমে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হতেই হয়। এ সময়ে বের হলে, রোদে ত্বক পুড়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা কমে যায়। এই পোড়া দাগ নিয়ে অনেকেই বেশ দুশ্চিন্তায় থাকেন। নানান রকম ফেসপ্য়াক, সানস্ক্রিন ব্যবহার করেও ত্বকে রক্ষা করা যায় না। এমন হলে রোদের কঠিন পোড়া দাগ দূর করতে বাদামের ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। এই প্যাক ব্যবহার করে ফিরে পেতে পারেন ত্বকের স্বাভাবিক রং। এছাড়া নিয়মিত ব্যবহারে সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে চোখে পরার মতো।

১. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে

২ চা চামচ কাঠবাদামের গুঁড়া ও ১ চা চামচ কাঁচা দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এবার রোদে পোড়া জায়গায় লাগিয়ে, ২০ মিনিট পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেসপ্যাক সপ্তাহে দুই দিন ব্যবহার করতে পারেন। বাদামে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ই থাকে। যা ত্বকের পুষ্টি জুগিয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

২. রোদে পোড়া দূর করতে

৭-৮ টি কাজুবাদাম ভালো করে ধুয়ে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। পেস্টের সঙ্গে ১ চা চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে লাগিয়ে নিন। আধা ঘণ্টা রেখে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন। এটি রোদে পোড়া দূর করে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করবে। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন এটা করুন।

এছাড়া ১ টেবিল চামচ বেসন, ১ টেবিল বাদামে গুঁড়া নিয়ে গোলাপজল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। সেই পেস্ট মুখে মেখে আধা ঘণ্টা রেখে, ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত দুদিন ব্যবহারে সহজেই ত্বকের কালো ছোপ দূর হবে।

৩. মৃত কোষ দূর করে

১ চা চামচ অলিভ অয়েল ও ১ চা চামচ বাদামের গুঁড়া মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে নিন। এবার পুরো মুখে মেখে, আলতো হাতে ম্যাসাজ করে নিন। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাব হিসেবে কাজ করে। এটি নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের মৃত কোষ দূর করে, ত্বককে সতেজ করে তোলে।

৪. ব্রণের সমস্যা সমাধান করে

ব্রণের সমস্যার সমাধানে একমুঠো বাদাম নিয়ে সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে উঠে পানিটুকু ছেঁকে নিয়ে পরিমাণমতো দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার সেই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে ১০-১৫ অপেক্ষা করুন। পনেরো মিনিট পর হলকা গরম পানি দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলুন। এইভাবে প্রতিদিন এই ফেস মাস্কটিকে কাজে লাগেল ত্বকের সমস্যা তো কমবেই, সেই সঙ্গে ত্বক উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

