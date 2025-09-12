শিঙাড়া খেলেও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে
মুখরোচক খাবার হিসেবে শিঙাড়া সবসময়ই আমাদের নিত্যসঙ্গী। শিঙাড়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের অসংখ্য স্মৃতি। কাজের ফাঁকে ঝটপট নাস্তা হিসেবে শিঙাড়া খেয়ে থাকেন অনেকেই। হালকা খাবার হিসেবে খাওয়া হলেও ক্যালোরি হিসেবে শিঙাড়া মোটেও হালকা নয়। শিঙাড়া উচ্চ ক্যালোরিসম্পন্ন একটি খাবার। এছাড়া দোকানে এক তেলে বারবার ভাজা হয় বলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিরা শিঙাড়া এড়িয়ে চলেন। তবে জানলে অবাক হবেন, শিঙাড়া কিছু নিয়ম মেনে বানালে এটিও স্বাস্থ্যকর হতে পারে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক স্বাস্থ্যকর শিঙাড়া কীভাবে তৈরি করবেন-
১. ময়দার পরির্বতে মাল্টিগ্রেন ক্রাস্ট ব্যবহার করুন
ময়দার পরির্বতে গমের আটা বা মাল্টিগ্রেন আটা ব্যবহার করে শিঙাড়া বানিয়ে নিতে পারেন। এতে করে শিঙাড়ায় ফাইবারের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এই ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রেখে হজমে সাহায্য করবে।এছাড়া শিঙাড়ার স্বাদও খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।
২. স্বাস্থ্যকর পুর তৈরি করুন
শিঙাড়ার পুরে আলুর পরিবর্তে মৌসুমি সবজিসহ মটরশুঁটি, গাজর, পালং শাক বা ব্রকোলির মতো সবজি ব্যবহার করতে পারেন। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজি শিঙাড়া এনে দেবে নতুন স্বাদ।
৩. প্রোটিনের ব্যবহার
পুরের মধ্যে পনির, ছোলা, বাদাম ব্যবহার করুন। এতে কার্বোহাইড্রেটের পাশাপাশি প্রোটিনও থাকবে, ফলে শিঙাড়া হবে পুষ্টিকর।
৪. স্বাস্থ্যকর মসলার ব্যবহার
স্বাস্থ্যকর মসলা বলতে মসলার সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করে খাবারের স্বাদ বাড়ানো এবং পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। শিঙাড়ার পুর তৈরিতে আদা, হলুদ, ধনিয়া, জিরা, রসুন, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচের মতো মসলা ব্যবহার করুন। এগুলো শুধু স্বাদ বাড়াবে না, হজমে সাহায্য করে করবে।
৫.না ভেজে, বেক করুন
ডুবো তেলে ভাজার পরিবর্তে শিঙাড়া বেক বা এয়ার-ফ্রাই করুন। এয়ার ফ্রাইরে রান্না করলে তেলের পরিমাণ কম লাগে,তবুও শিঙাড়া হয় মচমচে ও সোনালি রঙের। তাই যারা শিঙাড়ার মতো মুখরোচক খাবার খেতে পছন্দ করেন, তারা এয়ার ফ্রাই করে বানিয়ে নিতে পারেন।
