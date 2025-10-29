  2. লাইফস্টাইল

আমলকি

এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন
আমলকির জুস পান করছেন এক মেয়ে, ছবি: এআই দিয়ে বানানো

চকচকে প্যাকেজে মোড়ানো বিদেশি ‘সুপার ফুড’ এর ভিড়ে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, প্রকৃতি অনেক আগেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে নিজের তৈরি স্বাস্থ্যরক্ষার রত্ন। সেই রত্নের নাম আমলকি। ছোট্ট এই টক-মিষ্টি ফলে লুকিয়ে আছে এমন পুষ্টিগুণ, যা একইসঙ্গে রাখে শরীর সুস্থ, মন প্রশান্ত আর ত্বক-চুলে এনে দেয় প্রাকৃতিক দীপ্তি। একদিকে এটি রোগ প্রতিরোধের প্রাকৃতিক ঢাল, অন্যদিকে তারুণ্য ধরে রাখার গোপন চাবিকাঠি।

বিশেষজ্ঞদের ভাষায়, যদি আমলকি আধুনিক প্রচারণার সামান্য অংশও পেত, তাহলে এ দেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যেত। কারণ এই ফলটি শুধু একটি ভিটামিন সিমএর উৎস নয়, এটি প্রকৃতির এমন এক উপহার, যা শরীর, মন ও সৌন্দর্য তিন দিকেই কাজ করে।

এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন

প্রতিদিন মাত্র একটি ছোট আমলকি খেলে শরীরের এক দিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি পূরণ হয়। এটি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে, মৌসুমি সর্দি-কাশি দূরে রাখে এবং শরীরকে ভেতর থেকে সতেজ করে তোলে। আধুনিকতার প্রতীক অ্যাভোকাডো যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে আছে এই দেশীয় ফলেই।

আমলকিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রক্তের খারাপ কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে রক্তনালি থাকে পরিষ্কার, রক্তচাপ স্থিতিশীল এবং হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, নিয়মিত আমলকি খাওয়া এমন অনেক উপকার দেয়, যা দামি হার্ট সাপ্লিমেন্টও দিতে পারে না।

এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন

রক্তে শর্করার ওঠানামা আজ অনেকের সাধারণ সমস্যা। অথচ এক চামচ আমলকী সেই ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এতে থাকা পলিফেনল ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ায়, রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং শরীরে অ্যান্টি-ক্যানসার প্রভাব ফেলে। এটি কোষকে তরতাজা রাখে, বয়সের ছাপ পড়া ধীর করে।

আমলকি শুধু ভেতরের স্বাস্থ্যের জন্য নয়, বাইরের সৌন্দর্যেরও রক্ষক। এর ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বককে উজ্জ্বল ও টানটান রাখে, সূক্ষ্ম রেখা ও বলিরেখা কমায়। নিয়মিত খেলে বা চুলে তেল হিসেবে ব্যবহার করলে চুলে আসে প্রাকৃতিক ঘনত্ব ও উজ্জ্বলতা। এটি যেন প্রকৃতির এক অমূল্য অ্যান্টি-এজিং টনিক।

এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায়ও দেখা গেছে, স্থানীয় খাবারগুলো দীর্ঘদিন ধরে প্রমাণ করে আসছে তাদের কার্যকারিতা। আমলকি সেই প্রমাণের অন্যতম শক্ত উদাহরণ-যা একইসঙ্গে শরীরকে দেয় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ত্বক-চুলে আনে তারুণ্যের দীপ্তি। প্রতিদিন একটি আমলকী ধীরে ধীরে বদলে দিতে পারে আপনার শরীর, মন ও চেহারার উজ্জ্বলতা।

এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন

প্রকৃত সুস্থতার রহস্য লুকিয়ে আছে এই দেশীয় টক-মিষ্টি ফলের মধ্যেই। তাই কাল নয়, আজ থেকেই সকালটা শুরু হোক একটি আমলকি দিয়ে। ছোট্ট এই অভ্যাসই হয়তো বদলে দিতে পারে আপনার পুরো দিন, এমনকি পুরো জীবন।

তথ্যসূত্র: মায়ো ক্লিনিক

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে ব্যবসায়ীরা

কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে ব্যবসায়ীরা

ধোঁয়া ওঠা মোমো, স্বাদের আনন্দ নাকি ক্যালরির ফাঁদ

ধোঁয়া ওঠা মোমো, স্বাদের আনন্দ নাকি ক্যালরির ফাঁদ

লাইফস্টাইল
হোমিওপ্যাথিক বোর্ডে পুনঃনিয়োগ পেলেন ডা. দিলীপ কুমার

হোমিওপ্যাথিক বোর্ডে পুনঃনিয়োগ পেলেন ডা. দিলীপ কুমার

কর্মী ছাঁটাই করবে সনি

কর্মী ছাঁটাই করবে সনি

স্যালভো কেমিক্যালের মুলধন বৃদ্ধিতে নিষেধাজ্ঞা

স্যালভো কেমিক্যালের মুলধন বৃদ্ধিতে নিষেধাজ্ঞা