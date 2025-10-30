  2. লাইফস্টাইল

পরিবারে বংশগত স্তন ক্যানসার থাকলে কীভাবে সাবধান হবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
পরিবারে বংশগত স্তন ক্যানসার থাকলে কীভাবে সাবধান হবেন

স্তন ক্যানসার মানেই সব সময় জীবনযাপনের সমস্যা না।অনেক ক্ষেত্রেই এটি বংশগতভাবে পারে। তাই পরিবারে এক বা একাধিক মানুষের স্তন ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে আপনার ঝুঁকিও কিছুটা বেড়ে যায়। তাই আগেভাগেই সচেতন হওয়া জরুরি।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিআরসিএ–১ ও বিআরসিএ–২ নামের দুটি জিনের মিউটেশন থাকলে নারীর স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ঝুঁকি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি হয়। মায়ের, বোনের বা মেয়ের স্তন ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে এই ঝুঁকি আরও বাড়ে।

পরিবারে বংশগত স্তন ক্যানসার থাকলে কীভাবে সাবধান হবেন

ঝুঁকি বোঝার উপায়

যদি পরিবারের দুই বা ততোধিক নারী কম বয়সে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, বা একই পরিবারের কারও একাধিকবার ক্যানসার ধরা পড়ে — তাহলে এটি বংশগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের (যেমন বাবা, ভাই) স্তন ক্যানসার থাকলেও সতর্ক হতে হবে।

পরিবারে বংশগত স্তন ক্যানসার থাকলে কীভাবে সাবধান হবেন

কী করবেন এই অবস্থায়

প্রথম ধাপ হলো জেনেটিক কাউন্সেলিং। একজন অনকোলজিস্ট বা জেনেটিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি জিন মিউটেশন ধরা পড়ে, তাহলে নিয়মিত স্ক্রিনিং ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতি বছর একবার ম্যামোগ্রাম ও ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সাম করানো উচিত। এছাড়া ধূমপান ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা, নিয়মিত শরীরচর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম, এবং সবুজ শাকসবজি ও ফল খাওয়ার অভ্যাস ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, পরিবারের ইতিহাস থাকলে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা। আগে থেকে ঝুঁকি জানা থাকলে, আগেই প্রতিরোধ সম্ভব। সময়মতো স্ক্রিনিং ও জীবনধারায় ছোট পরিবর্তনই পারে বড় বিপদ ঠেকাতে।

সূত্র: ন্যাশনাল ব্রেস্ট ক্যানসার ফাউন্ডেশন, আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি, ব্রিটিশ জার্নাল অব ক্যানসার

এএমপি/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মেনোপজের পর নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে কেন

মেনোপজের পর নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে কেন

ক্যান্সার
স্তন ক্যানসারের পরে কি গর্ভধারণ করা যায়

স্তন ক্যানসারের পরে কি গর্ভধারণ করা যায়

টিপস
পুরুষের কি স্তন ক্যানসার হতে পারে

পুরুষের কি স্তন ক্যানসার হতে পারে

ক্যান্সার