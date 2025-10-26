  2. লাইফস্টাইল

মেনোপজের পর নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে কেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
মেনোপজের পর নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে কেন

মেনোপজ মানে নারীর পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়া — এটি একজন নারীর জীবনের একটি প্রাকৃতিক অধ্যায়। সাধারণত ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটে। তবে এই সময় থেকেই অনেক নারীর মধ্যে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে শুরু করে। কিন্তু কেন এমন হয়?

  • ১. হরমোনের পরিবর্তন

মেনোপজের পর নারীর শরীরে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন—ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন—এর মাত্রা পরিবর্তিত হয়। মাসিক চলাকালীন সময়ে এই হরমোনগুলো শরীরের নানা কাজে সক্রিয় থাকে, বিশেষ করে ইস্ট্রোজেন স্তনের কোষের বৃদ্ধি ও কার্যক্রমে ভূমিকা রাখে।

যখন কোনো নারীর শরীরে ইস্ট্রোজেন দীর্ঘদিন বেশি মাত্রায় সক্রিয় থাকে, তখন স্তনের কোষগুলো ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তাদের বিভাজনের হার বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে কোষ যত দ্রুত বাড়ে, তত বেশি ডিএনএ ত্রুটি বা মিউটেশন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই ত্রুটিগুলিই একসময় ক্যানসার কোষে পরিণত হতে পারে।

মেনোপজের পর নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে কেন

অর্থাৎ, ইস্ট্রোজেন নিজে সরাসরি ক্যানসার তৈরি করে না, কিন্তু তার প্রভাবে স্তনের কোষে অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটলে অস্বাভাবিক কোষ জন্ম নেওয়ার ঝুঁকি বাড়ে, যা সময়ের সঙ্গে ক্যানসারে রূপ নিতে পারে।

সেজন্যই মেনোপজের পর, যখন শরীরে হরমোনের ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়—বিশেষ করে কেউ যদি আগে থেকে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে দীর্ঘদিন থাকেন (যেমন দেরিতে মেনোপজ হওয়া, হরমোন থেরাপি নেওয়া)—তাদের স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি হয়ে যায়।

  • ২. শরীরের চর্বি বৃদ্ধি

মেনোপজের পর মেটাবলিজম ধীর হয়ে যায়, ফলে শরীরে চর্বি জমে। এই চর্বিতেই ইস্ট্রোজেন তৈরি হয়। অর্থাৎ, অতিরিক্ত ওজন নিজেই ইস্ট্রোজেনের উৎস হয়ে স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ায়।

  • ৩. বয়সজনিত কোষ পরিবর্তন

বয়স বাড়লে শরীরের কোষে স্বাভাবিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়। ফলে কোনো কোষ ক্যানসারে আক্রান্ত হলে শরীর সেটি সহজে প্রতিরোধ করতে পারে না।

মেনোপজের পর নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে কেন

  • ৪. অন্যান্য কারণ

মেনোপজের পর হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নেওয়া অনেক নারীর মধ্যে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। আবার পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম না করা, অ্যালকোহল পান, ঘুমের ঘাটতি ও মানসিক চাপও ঝুঁকি বাড়ায়।

তাই মেনোপজের আগে থেকেই নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করুন, সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন, প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন, এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে ম্যামোগ্রাম করান।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি, জার্নাল অব ব্রেস্ট ক্যানসার রিসার্চ অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট

এএমপি/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ব্রা পরার সঙ্গে স্তন ক্যানসারের সম্পর্ক সত্য নাকি মিথ

ব্রা পরার সঙ্গে স্তন ক্যানসারের সম্পর্ক সত্য নাকি মিথ

ক্যান্সার
পুরুষের কি স্তন ক্যানসার হতে পারে

পুরুষের কি স্তন ক্যানসার হতে পারে

ক্যান্সার
বাড়িতে নিজেই স্তন ক্যানসার পরীক্ষা করবেন যেভাবে

বাড়িতে নিজেই স্তন ক্যানসার পরীক্ষা করবেন যেভাবে

ক্যান্সার