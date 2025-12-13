  2. লাইফস্টাইল

শীতের সন্ধ্যা জমে উঠুক মুখরোচক মুলার পাকোড়ায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

শীতকাল শুরু হলে বাজারে দেখা মেলে সাদা, কচকচে মুলার। সাধারণত আমরা এটি সালাদ বা তরকারি হিসেবে খাই, তবে মুলা দিয়ে বানানো যায় এক মনভোলানো নাশতা ‘মুলার পাকোড়া’। বাইরে ক্রিস্পি এবং ভেতরে নরম এই পাকোড়া শীতের বিকেলে চায়ের সঙ্গে খেতে সত্যিই উপভোগ্য। ঘরে থাকা সাধারণ উপকরণেই বানানো যায় মজাদার এই নাস্তাটি। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • মুলা ২টি (খোসা ছাড়িয়ে গ্রেট করা)
  • বেসন ১ কাপ
  • চালের গুঁড়ো ১/২ কাপ
  • আদাবাটা ১/২ চা চামচ
  • কাঁচামরিচ কুচি ২–৩টি
  • ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
  • হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
  • জিরা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
  • জোয়ান/আজওয়াইন ১/২ চা চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • পানি প্রয়োজনমতো
  • ভাজার জন্য তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে

যেভাবে বানাবেন

মুলা ভালোভাবে খোসা ছাড়িয়ে গ্রেট করে নিন। সামান্য নুন মেখে ৫–১০ মিনিট রেখে দিন। এতে মুলা নরম হবে এবং কিছুটা পানি ছাড়বে। এরপর হাত দিয়ে চেপে অতিরিক্ত পানি বের করে ফেলুন। ঝরানো মুলার সঙ্গে বেসন, চালের গুঁড়ো, আদা, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা এবং হলুদ, জিরা, জোয়ানসহ সব মসলা মিশিয়ে নিন। সাধারণত পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; তবে যদি মিশ্রণ খুব শুকনো মনে হয়, তবে অল্প পানি দিন। মিশ্রণটি ঘন রাখতে হবে।

এবার একটি কড়াইয়ে পর্যাপ্ত তেল মাঝারি-উচ্চ আঁচে গরম করুন। মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট লেচি নিয়ে চ্যাপ্টা আকার দিয়ে তেলে ছড়িয়ে দিন। দুই দিক সোনালি বাদামী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। ভাজা পাকোড়া টিস্যু পেপারে তুলে অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার মুলার পাকোড়া।

গরম গরম মুলার পাকোড়া পরিবেশন করুন টমেটো সস, ধনেপাতার চাটনি বা পছন্দের যেকোনো ডিপের সঙ্গে।

জেএস/

