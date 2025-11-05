তেলাকুচা পাতার যত উপকারিতা
গ্রামের কোনো ঝোপের ধারে কিংবা শহরের ঝোপময় সড়কের পাশে তেলাকুচা দেখা যায়। তেলাকুচা এক প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ। এঁকেবেঁকে অন্য গাছ বা বিদ্যুতের তারের ওপরও জন্মাতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রাকৃতিকভাবে এটি জন্মে এবং স্থানীয়ভাবে তেলা, তেলাকচু, তেলাহচি, তেলাচোরা, কেলাকচু, তেলাকুচা বিম্বী নামে পরিচিত।
ঔষধি গুণাগুণ
তেলাকুচা পাতায় ভিটামিন সি এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে, যা শরীরের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে। নিয়মিত তেলাকুচা পাতা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এটি চিকিৎসায় কুষ্ঠ, জ্বর, ডায়াবেটিস, শোথ, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস এবং জন্ডিসের মতো রোগেও ব্যবহার করা হয়।এছাড়া সর্দিতে মুখে অরুচি হলে তেলাকুচার পাতা একটু সেদ্ধ করে পানি ফেলে দিয়ে ঘি মিশিয়ে শাকের মতো রান্না করলে খাওয়ালেও রুচি বাড়ে।
১.ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে
তেলাকুচা প্রাকৃতিক ইনসুলিনের মতো কাজ করে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এর রস উপকারী। তেলাকুচার কান্ডসহ পাতা ছেঁচে রস তৈরি করে প্রতিদিন আধা কাপ, সকাল ও বিকালে খাওয়া যায়। এছাড়া তেলাকুচার পাতা রান্না করে খেলে বা ভেজে খাওয়াও শরীরের জন্য উপকার পাওয়া যায়।
২. ওজন নিয়ন্ত্রণে
তেলাকুচা পাতার রস নিয়মিত পান করলে ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ত হতে পারে। এটি শরীরের বিপাক ক্রিয়া উন্নত করে এবং চর্বি কমাতে সাহায্য করে। কয়েকটি তেলাকুচা পাতা ২-৩ কাপ পানিতে সেদ্ধ করে ছেঁকে নিন। প্রতিদিন ১-২ বার এই চা পান করা যেতে পারে। এটি শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের করে সাহায্য করে এবং হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে।
৩. রক্ত পরিশোধনে
তেলাকুচার পাতা রক্ত পরিশোধনেও সাহায্য করে। এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সহায়ক, যা লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। এছাড়া কিডনিতে পাথর সৃষ্টির ঝুঁকি কমাতেও তেলাকুচা সাহায্য করে।
৪. পা ফোলা রোগ দূর করতে
গাড়িতে ভ্রমণের সময় বা দীর্ঘ সময় পা ঝুলিয়ে বসলে পা ফুলে যেতে পারে, যা শোথ রোগ হিসেবে পরিচিত। এই সমস্যায় তেলাকুচা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তেলাকুচার মূল ও পাতা ছেঁচে এর রস প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ৩-৪ চা চামচ খেলে পা ফোলা কমতে সাহায্য করে।
এছাড়া, পরিষ্কার পানির সঙ্গে হালকা চুন মিশিয়ে তেলাকুচার পাতা ভিজিয়ে শরীরে ঘষলে জ্বালাপোড়া ও অস্বস্তি কমে আসে।
৫. শ্বাসকষ্ট দূর করে
ঠান্ডা বা কাশির কারণে অনেকের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়ে থাকে। তেলাকুচার পাতার রস হালকা গরম করে দিনে ২-৪ বার খেলে শ্বাসকষ্ট অনেকটা কমে যায়। বুকে সর্দি বা কাশি বসে যাওয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট (হাপানি রোগ নয়) হলে তেলাকুচার মূল ও পাতার রস হালকা গরম করে ৩-৪ চা চামচ পরিমাণ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ৩-৭ দিনের জন্য খেলে উপকার পাওয়া যায়।
৬. কাশি দূর করতে
শ্লেস্মা জমে কাশি হলে তা তরল করতে এবং কাশি কমাতে তেলাকুচার মূল ও পাতার রস হালকা গরম করে আধা চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ৩–৭ দিন খেলে কাশি দূর হবে।
৭. স্তনে দুধ স্বল্পতা
সন্তান প্রসবের পর অনেকের স্তনে দুধ কমে আসে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এই সমস্যা হলে ১ চা চামচ তেলাকুচার ফলের রস হালকা গরম করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ৪–৫ দিনের মধ্যে স্তনে দুধ বৃদ্ধি পেতে পারে।
৮. আমাশয় দূর করতে
আমাশয় হলে তেলাকুচার মূল ও পাতার রস প্রতিদিন ৩–৪ চা চামচ করে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
৯. ত্বকের যত্নে
তেলাকুচা পাতা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতার পেস্ট করে ফুসকুড়ি, চুলকানি বা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করলে প্রদাহ কমে। ব্রণ হলে তেলাকুচার রস বা পাতা ছেঁচে ব্রণের উপর ব্যবহার করলে ব্রণ কমে যায়।
