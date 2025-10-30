ডায়াবেটিস রোগীদের নিরাপদ খাবার মুগ ডাল

ডায়াবেটিস রোগীদের নিরাপদ খাবার মুগ ডাল
বাংলার রান্নাঘরে খুবই পরিচিত একটি উপাদান হলো মুগ ডাল। খিচুড়ি, ডালভাত, বড়া বা ডালপুরি—যেভাবেই হোক, এই ডাল শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিতেও ভরপুর।
আয়ুর্বেদ ও আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের গবেষণাতে দেখা গেছে, মুগ ডাল শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী, বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য সচেতন বা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান।
মুগ ডাল হলো প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ একটি উদ্ভিজ্জ খাবার। এতে চর্বি কম, তাই হার্টের জন্যও ভালো। চলুন জেনে নেওয়া যাক আর কী কী পুষ্টিগুণ আছে মুগ ডালে -
মুগ ডালের উপকারিতা
১. প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস
মুগ ডালে প্রায় ২৪ শতাংশ পর্যন্ত প্রোটিন থাকে, যা শরীরের টিস্যু গঠন ও পেশির পুনর্গঠনে সহায়ক। নিরামিষভোজীদের জন্য এটি প্রোটিনের চমৎকার একটি বিকল্প।
২. হজমে সহায়ক
মুগ ডালে ফাইবারের পরিমাণ অনেক, যা হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে কার্যকর।
৩. হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা
মুগ ডালে থাকা পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হার্টের সমস্যার ঝুঁকি কমে।
৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে
এই ডাল খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে, যা অযথা খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমায়। তাই যারা ওজন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য এটি উপযুক্ত খাবার।
৫. ডায়াবেটিসে উপকারী
মুগ ডালে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, অর্থাৎ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়তে দেয় না। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি একটি নিরাপদ খাদ্য।
৬. ত্বক ও চুলের যত্নে
ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে মুগ ডাল ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং চুলের গোড়া মজবুত রাখে।
প্রতিদিনের খাবারে অল্প পরিমাণ মুগ ডাল রাখলে শরীর পায় প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শক্তি। ভাজা, সেদ্ধ বা অঙ্কুরিত — যেভাবেই খান না কেন, এটি আপনার শরীরের জন্য পুষ্টির একটি উৎস।
সূত্র: হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ভারতীয় খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, আয়ুর্বেদিক ফুড সায়েন্স জার্নাল ২০২২
