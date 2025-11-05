শরীর ও মনের সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে আপনার ত্বকের ব্রণ
টিনএজে শরীর যখন নানার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন ব্রণ হওয়া একটি স্বাভবিক বিষয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুস্থ ত্বকে যখন হঠাতই ব্রণ দেখা যায়, তা শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সংকেত দিতে পারে।
ব্রণ কোথায় হচ্ছে, তার প্যাটার্ন দেখলে বোঝা যায় কোন অঙ্গ বা সিস্টেমে সমস্যা থাকতে পারে। শুধু ক্রিম বা মাস্কের সাহায্যে ব্রণ কমানো সবসময় সমাধান নয়; অনেক সময় সামগ্রিক স্বাস্থ্য বা জীবনধারার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।
জেনে নিন শরীরের কোথায় ব্রণ হলে তা কোন সমস্যার ইঙ্গিত দেয় -
১. কপাল
কপালে ব্রণ সাধারণত হরমোনের ওঠানামা বা স্ট্রেসের প্রভাবে হয়। সকালবেলায় আয়নায় দেখবেন কপালের মাঝের অংশে বা পাশে ছোট ছোট ব্রণ, তাহলে বুঝবেন ঘুমের ঘাটতি বা মানসিক চাপ ত্বকে প্রভাব ফেলেছে।
এছাড়া হজম সমস্যা থাকলে বা অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাবার খেলে কপালে ব্রণ বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কপালের ব্রণকে উপেক্ষা করলে ত্বক ফ্যাকাসে ও রুক্ষ হয়ে যেতে পারে।
২. নাক
নাকের চারপাশে ব্রণ হলে সাধারণত হজম বা লিভারের সমস্যা ইঙ্গিত দেয়। অনেক সময় খাবার ঠিকমতো হজম না হলে বা লিভার ক্লিন করার প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে নাকের সেপটামের চারপাশে ব্রণ হতে পারে। এছাড়া রক্তচাপের ওঠানামা, ঘাম বা অতিরিক্ত তেলও নাকে ব্রণ বাড়াতে পারে।
৩. গাল
গাল বা চিবুকের পাশে ব্রণ বেশি হলে এটি হরমোনের পরিবর্তন, মানসিক চাপ বা ফুসফুসের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। বিশেষ করে যারা ধূমপান করেন বা দূষিত এলাকায় থাকেন, তাদের গালে ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গালের ব্রণ প্রায়ই অন্য জায়গার তুলনায় বেশি লাল এবং প্রদাহযুক্ত হয়।
৪. চিবুক ও ঠোঁটের চারপাশ
চিবুক বা ঠোঁটের চারপাশে ব্রণ হরমোনের ওঠানামা, খারাপ ডায়েট বা কিডনি ও হজম সংক্রান্ত সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে। অনেক সময় রাতে বেশি খেলে, পানি কম পান করলে বা ফাস্ট ফুড বেশি খেলে এই এলাকায় ব্রণ দেখা যায়।
৫. কানের পেছনে ও ঘাড়
কানের পেছনে বা ঘাড়ে ব্রণের কারণ হতে পারে স্কাল্প বা চুলের তেল, ঘাম ও হজমের সমস্যা। যারা শারীরিকভাবে বেশি সক্রিয় এবং ঘামেন, তাদের এই এলাকায় ব্রণ বেশি দেখা যায়। আবার যারা চুলে হেয়ার প্রোডাক্ট বেশি ব্যবহার করেন, তাদেরও ঘাড় ও কানের পেছনে ব্রণ দেখা দিতে পারে।
৬. পিঠ ও বুক
পিঠ বা বুকে ব্রণ হলে এটি হরমোন, স্ট্রেস বা অতিরিক্ত ঘাম ও তেলের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যস্ত জীবনে যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন বা ঘামে ভিজে থাকেন, তাদের জন্য পিঠের ব্রণ সাধারণ বিষয়। তবে অতিরিক্ত, লাল বা প্রদাহযুক্ত ব্রণ দেখলে ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
ত্বক ভালো রাখার সহজ টিপস
>> পর্যাপ্ত ঘুম ও পানি পান করুন।
>> সুষম খাবার খান এবং হজম ঠিক রাখুন।
>> স্ট্রেস কমাতে ধ্যান, হালকা ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করুন।
>> ত্বকের যত্নে হালকা ক্লিনজার ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
>> রোদে দীর্ঘ সময় কাটানো হলে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।
ত্বকের ব্রণ শুধুই ত্বকের সমস্যা নয়। এটি অনেক সময় শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা মানসিক চাপের সংকেত দেয়। তাই ব্রণকে উপেক্ষা না করে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জীবনধারার দিকে মনোযোগ দেওয়া সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।
সূত্র: হেলথলাইন, আমেরিকান একাডেমি অব ডার্মাটোলজি, মেডিকেল নিউজ টুডে
এএমপি/জিকেএস