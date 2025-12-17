  2. লাইফস্টাইল

ওজন কমাতে সাহায্য করে লাউ

প্রকাশিত: ১১:১০ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখা আজকের জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। নিয়মিত ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় এমন সবজি রাখা জরুরি, যা স্বাভাবিকভাবে ওজন কমাতে সাহায্য করে। তেমনই একটি সবজি হলো লাউ। হালকা, কম ক্যালরিযুক্ত এবং পুষ্টিকর লাউ ওজন কমানোর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর।

লাউতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পানি এবং ফাইবার, যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং হজম প্রক্রিয়া ভালো রাখে। এতে ক্যালরি কম, তাই বেশি খেলে ওজন বাড়ার ঝুঁকি থাকে না। পাশাপাশি লাউতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে এবং বিভিন্ন খনিজ উপাদান, যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

লাউয়ের ফাইবার হজম শক্তিশালী করে এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেয়। এটি ক্ষুধা কমায়, ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। নিয়মিত লাউ খেলে মেটাবলিজমও দ্রুত হয়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

লাউর জলসমৃদ্ধ উপাদান শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা উন্নত হয়, যা স্বাভাবিক ওজন বজায় রাখতে সহায়ক। লাউ কম ক্যালরিযুক্ত হলেও পুষ্টিগুণে ভরপুর। ডায়েট বা ওজন কমানোর পরিকল্পনায় এটি সহজলভ্য এবং উপকারী। হালকা সেদ্ধ, রান্না বা জুস হিসেবে খাওয়া যায়।

কীভাবে খাওয়া যায়

লাউ ভর্তা, লাউ দিয়ে ডাল, সেদ্ধ লাউ বা হালকা ভাজি বিভিন্নভাবে খাদ্যতালিকায় রাখা সম্ভব। নিয়মিত ও পরিমিত খেলে ওজন কমানো সহজ হয়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে লাউ হতে পারে খাদ্যতালিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কম ক্যালরি, বেশি পানি ও ফাইবার সমৃদ্ধ এই সবজি শুধু ওজন কমায় না, শরীরও রাখে হালকা, সতেজ ও স্বাস্থ্যবান। তাই নিয়মিত লাউ খাওয়াকে ওজন কমানোর জীবনধারার অংশ করা উচিত।

