পার্পেল শাড়িতে লাস্যময়ী বাঁধন

প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, ছবি: ফেসবুক থেকে

আজমেরী হক বাঁধন মানেই আত্মবিশ্বাসে মোড়ানো এক অনন্য সৌন্দর্য। তার রূপের আসল শক্তি কোনো নির্দিষ্ট সাজ বা পোশাকে নয়, বরং নিজের উপস্থিতিকে যেভাবে তিনি বহন করেন, সেখানেই। ধারালো মুখাবয়ব আর সুঠাম গড়নের বাইরে যে বিষয়টি তাকে আলাদা করে তোলে, তা হলো স্বাভাবিক গ্রেস। নতুন লুকে পার্পেল শাড়িতে হাজির হয়ে সেই কথাই আবার প্রমাণ করলেন তিনি।

আসন্ন রোজার ঈদে হইচই প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূরের সিনেমা বনলতা এক্সপ্রেস। এই সিনেমা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাঁধনকে দেখা যায় নজরকাড়া বেগুনি শাড়ির সাজে, যেখানে তার উপস্থিতি ছিল একেবারেই অনিবার্য।

পার্পল শেডের বেগুনি শাড়ি ও ম্যাচিং ব্লাউজে বাঁধনকে দেখাচ্ছিল অত্যন্ত মানানসই ও পরিমিত রুচির। নানা রঙের বুটির কাজ করা শাড়ির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি চোখ টেনেছে ব্লাউজের নকশা।

সামনে ড্রেপ দেওয়া হল্টার স্টাইলের হাইনেক ব্লাউজটি দারুণ ফিটিংয়ের সঙ্গে শিয়ার এফেক্ট যোগ করে লুকে বাড়তি আবেদন এনেছে। স্লিভলেস ডিজাইন আর ক্ল্যাসিক ড্রেপ মিলিয়ে পুরো সাজে এসেছে আভিজাত্যের ছোঁয়া।

মেকআপে ছিল সফট গ্ল্যাম ফিনিশ; পরিষ্কার, স্মুথ এবং সামান্য গ্লসি টাচ। চোখে পরিমিত মাসকারা ও আইলাইনার, আর ঠোঁটে গ্লসি গোয়াপি রঙ পুরো লুককে করেছে আরও আকর্ষণীয়।

গয়নার ক্ষেত্রে বাঁধন বেছে নিয়েছেন ফিরোজা পাথরখচিত আধুনিক ডিজাইনের স্টেটমেন্ট ইয়াররিং, যার এক্সটেনশন অংশটি আলাদা করে নজর কেড়েছে। সঙ্গে ম্যাচিং আংটি থাকলেও গলা খালি রেখেছেন তিনি; যা পুরো সাজের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়েছে।

শাড়ি, গয়না আর মেকআপের এই নিখুঁত সমন্বয় বাঁধনের লুককে এক ধাপ ওপরে তুলে এনেছে।

অনুষ্ঠানে ছোট সাদা পাথর বসানো ব্যাগ হাতে নিয়ে তিনি যে গ্রেসফুল উপস্থিতি উপহার দিয়েছেন, তা বনলতা এক্সপ্রেস–এর ইভেন্টে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করেছে নিঃসন্দেহে।

