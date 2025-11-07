  2. লাইফস্টাইল

পদ্ম ফুলে লুকানো রয়েছে ঝলমলে চুলের রহস্য

প্রকাশিত: ০১:০৬ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
পদ্ম ফুলে লুকানো রয়েছে ঝলমলে চুলের রহস্য
আধুনিক যুগেও ত্বক ও চুলের যত্নে অনেকেই ভরসা রাখেন প্রাকৃতিক উপাদানে। কারণ বাজারের তৈরি পণ্য প্রায় কখনো প্রকৃতির মতো ফল দিতে পারে না। প্রাকৃতিক উপাদানের তালিকায় সাধারণত মেথি, কারিপাতা, নারিকেল তেল, আমলকি, জবা ফুল থাকে।
কিন্তু এই তালিকায় প্রায়ই বাদ যায় পদ্ম ফুল। এই ফুল চুলের যত্নে যাবতীয় সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । এটি ব্যবহার করলে মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ে, চুল শক্ত ও সুন্দর হয় এবং সাধারণ রূপচর্চার অসংখ্য সমস্যাও দূর হয়।

উজ্জ্বল এবং সুন্দর চুল পেতে মানুষের চেষ্টা কখনোই কমে না। এক্ষেত্রে পদ্ম ফুল হতে পারে আপনার জন্য একটি কার্যকর ও প্রাকৃতিক সমাধান।

আসুন জেনে নেওয়া যাক চুলের যত্ন নিতে কীভাবে পদ্ম ফুল ব্যবহার করা যাবে-

১. স্ক্যাল্পের পুষ্টি ও সমস্যা দূর করে
পদ্ম ফুলে রয়েছে আয়রন, কপার ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মতো উপাদান। এগুলো স্ক্যাল্পকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেয়, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং প্রদাহ কমায়। পদ্ম ফুলের তেল ব্যবহার করলে চুলকানি, খুশকি ও অন্যান্য স্ক্যাল্পের সমস্যা দূর হয়।

২. চুলকে নরম ও কোমল করতে
চুলের প্রোটিন নষ্ট হলে চুল নিস্তেজ ও রুক্ষ হয়ে যায়। পদ্ম ফুল এই ক্ষয় সারাতে সাহায্য করে। নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলের শুষ্ক ভাব দূর হয়, চুল নরম, কোমল ও সুন্দর হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এটি চুলের গোড়া শক্ত করে এবং ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. চুলের বয়স ধরে রাখতে ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপকার
পদ্ম ফুলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র‍্যাডিকেলের সঙ্গে লড়াই করে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। ফলে চুল অকাল পেকে যায় না এবং চুলের স্বাস্থ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়।

চুলের যত্নে পদ্ম ফুলের ব্যবহার
চুলের সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন পদ্ম ফুলের তেল বা এসেনশিয়াল অয়েল। ব্যবহার করা খুবই সহজ। প্রথমে বাটিতে আমন্ড অয়েল, নারিকেল তেলের নিয়ে ৩ ফোঁটা পদ্ম ফুলের এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন।এরপর এই মিশ্রণটি স্ক্যাল্প ও চুলে ভালোভাবে ১০-১৫ মিনিট মাসাজ করুন। আধা ঘণ্টা পরে চুলে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে ২-৩ দিন এই তেল ব্যবহার করলে চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, চুল নরম, কোমল হবে।

এছাড়া ৫টি পদ্ম ফুলের পাপড়ি পেস্ট করে তাতে ৫ টেবিল চামচ টকদইও কয়েক ফোঁটা বাদাম তেল মিশিয়ে চুলের গোড়ায় লাগিয়ে। ১ ঘণ্টা পর চুল ধুয়ে ফেলুন। এটি চুলের গোড়া শক্ত করতে সাহায্য করবে এবং মাথার ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাবে।

সতর্কবার্তা
এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহারের আগে অবশ্যই প্যাচ টেস্ট করে নিন। হাতের কোনো ছোট অংশে অয়েল লাগিয়ে দুই থেকে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। যদি চুলকানি, জ্বালা বা র‌্যাশ না দেখা দেয়, তবেই মাথায় ব্যবহার করা নিরাপদ।

পদ্ম ফুল প্রাকৃতিক রূপচর্চায় একটি উপকারী উপাদান। এটি চুলকে নরম, কোমল ও স্বাস্থ্যবান রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলের ক্ষয় রোধ হয়, স্ক্যাল্পের সমস্যা কমে চুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় থাকে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য

