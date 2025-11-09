এক ঘণ্টায় অগোছালো ঘর গুছিয়ে ফেলার কৌশল

এক ঘণ্টায় অগোছালো ঘর গুছিয়ে ফেলার কৌশল
হঠাৎ অতিথি আসছে আর আপনার ঘর অগোছালো! অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন না ঘর গোছাবেন! চিন্তানেই-মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সহজেই ঘরকে পরিপাটি ও সাজাতে পারেন। সঠিক কৌশল, দ্রুত পরিকল্পনা, ধাপে ধাপে কাজ করলে অগোছালো ঘর মুহূর্তেই দেখাবে সাজানো এবং অতিথি আগমনের আগে আপনার আত্মবিশ্বাসও থাকবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক দ্রুত ঘর সাজাবেন যেভাবে-
১. অগোছালো জিনিস সরিয়ে ফেলুন
খাবার টেবিল ও বসার ঘরের টেবিলে অগোছালো জিনিস সরিয়ে ফেলুন। মেঝে বা চেয়ার-টেবিলে ছড়িয়ে থাকা জামাকাপড়, বই, কাগজপত্র, খেলনা ইত্যাদি একটি বড় ঝুড়িতে তুলে রাখুন। ময়লা কাপড় ওয়াশিং মেশিনে দিন, বাকিগুলো ব্যাগে ভরে আড়ালে সরিয়ে রাখুন। ছোট টুকিটাকি জিনিস সামনে ঝুড়িতে রাখুন। অতিথি যে জায়গাগুলো প্রথম দেখবে, বসার ঘর বা প্রবেশপথ-সেখান থেকে সব অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ঘরকে পরিপাটি করে সাজিয়ে নিন।
২. জুতা জায়গায় রাখা
অতিথি এলে প্রথমেই চোখ যাবে জুতা রাখার জায়গায়। জুতা এলোমেলো ছড়িয়ে থাকলে ঘর অগোছালো দেখাবে। তাই জুতাগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখুন। যদি জুতা রাখার কাবার্ড বা র্যাকে সব জুতা সেখানে রেখে দিন।
৩. রান্নাঘর পরিষ্কার রাখা
থালা-বাসন সিঙ্কে বা ডিশওয়াশারে রাখুন। রান্নার কাউন্টার এবং সিঙ্কের চারপাশ দ্রুত মুছে নিন। যদি সম্ভব হয়, দ্রুত কিছুক্ষণের জন্য একটি জানালা খুলে দিন যাতে রান্নাঘরের ভ্যাপসা গন্ধ চলে যায়।
৪. বাথরুম পরিষ্কার করা
অতিথিরা বাথরুম ব্যবহার করতে পারেন, তাই এটি পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বেসিন ও সাবান রাখার জায়গা পরিষ্কার করুন এবং নতুন সাবান রাখুন। পরিষ্কার তোয়ালে হাতের কাছে রাখুন। বাথরুমে সুগন্ধি স্প্রে করুন। চাইলে একটি বাটিতে পানি ও কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল দিতে পারেন, এতে বাথরুম পরিচ্ছন্ন দেখাবে এবং দুর্গন্ধ দূর হবে।
৫. বসার ঘর গোছানো
অতিথি এলে বসার ঘর দ্রুত পরিচ্ছন্ন করতে হবে। ঘর যত ছিমছাম থাকবে, ততই পরিচ্ছন্ন দেখাবে। আসবাবপত্র ঠিক করে রাখুন, কুশন সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিন এবং ঘরের আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখুন। হাবিজাবি জিনিস সরিয়ে বসার টেবিলে একটি সুন্দর ট্রে বা ফুলদানি সাজিয়ে দিন। সোফায় বসলে যে অংশগুলো অতিথির চোখে পড়বে, সেগুলো দ্রুত সাজিয়ে ঘরকে সুন্দর করে রাখুন।
৬. সুগন্ধি ব্যবহার
সুগন্ধি মনের উপর প্রভাব ফেলে এবং ঘরে তাজা পরিবেশ তৈরি করে। কৃত্রিম সুগন্ধির পরিবর্তে ঘরে এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করুন। যদি অয়েল ডিফিউজার থাকে, তাতে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল ঢালুন। অয়েল বাষ্পীভূত হয়ে ঘর ভরে যাবে এবং সুন্দর সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে।
সূত্র: অ্যাপার্টমেন্ট থেরাপি, টাইমস অব ইন্ডিয়া
