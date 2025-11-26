শীতকালে ত্বকের যত্নে ঘিয়ের জাদু

শীতকালে ত্বকের যত্নে ঘিয়ের জাদু
শীতে ত্বকের হাজারো সমস্যা দেখা দেয়। ত্বকের শুষ্কতা, দাগ, ব্রণ বা বলিরেখা প্রায় সবই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাজারের দামি ক্রিম ও প্রসাধনী ব্যবহার করেও কখনো কখনো প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। তাহলে কি শীতে ত্বকের যত্ন ছেড়ে দেবেন? অবশ্যই না।
ঘরোয়া রূপচর্চায় ঘি একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উপায়, যা শীতকালে ত্বকের সব ধরনের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। কেবল রান্নাতেই নয়, ত্বকের পরিচর্যায়ও কার্যকর। মুখে ঘি ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। তাই অনেকেই এখন ঘি দিয়ে রূপচর্চার নতুন ধারা শুরু করেছেন।
ত্বকের যত্নে ঘি যেভাবে উপকার করে
ঘিতে থাকে ভিটামিন এ, ডি এবং ই, যা ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই ঘি ত্বকের যেকোনো সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। নিয়ম মেনে ঘি ব্যবহার করলে এটি প্রাকৃতিক ‘অ্যান্টি-এজিং’ উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। শীতে নিয়মিত ত্বকে ঘি ব্যবহারে শুষ্কতা ও অন্যান্য ত্বকের সমস্যাও দূর হয়।
তবে রূপচর্চায় ঘি ব্যবহারের নিয়ম আছে। আসুন যেভাবে ব্যবহার করবেন
১. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ঘি ও হলুদের সমন্বয় দারুণ কার্যকর। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন এক ধরনের প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। এটি ত্বকের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল ও সতেজ রাখে। শীতকালে ঘি ও হলুদ দিয়ে তৈরি হোমমেড ক্রিম ব্যবহার করলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং ত্বক নিস্তেজ দেখাবে না। পদ্ধতি খুবই সহজ। একটি পাত্রে ২-৩ চামচ ঘি নিন এবং কম আঁচে হালকা গরম করুন।
এর সঙ্গে খাঁটি হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ত্বক পরিষ্কার করে এই ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে নরম ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে পারেন, অথবা ক্রিম মুখে রেখেও ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক হবে মসৃণ, উজ্জ্বল এবং সতেজ।
২. ময়েশ্চারাইজার হিসেবে
ময়েশ্চারাইজারের জন্য রাতে শোবার আগে হাতে ২-৩ ফোঁটা খাঁটি ঘি নিয়ে মুখে হালকা ম্যাসাজ করুন। প্রায় ১৫ মিনিট রেখে কুসুম পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বককে গভীর আর্দ্র করে রুক্ষতা দূর করবে এবং রাতে ব্যবহারের পর সকালে ত্বক নরম, সতেজ ও উজ্জ্বল দেখাবে।
৩. চোখের নিচের কালো দাগ তুলতে
চোখের নিচের কালো দাগ কমাতে, এক চামচ খাঁটি ঘির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি চোখের নিচে লাগিয়ে সারারাত রেখেদিন। কয়েকদিন নিয়মিত ব্যবহারে চোখের নিচের কালো দাগ কমে যাবে এবং ত্বক হবে উজ্জ্বল।
সূত্র: বি বিউটিফুল ইন্ডিয়া, টাইমস অব ইন্ডিয়া
