  2. লাইফস্টাইল

ত্বকের উজ্জ্বলতায় ডিমের জাদুকরী ভূমিকা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ত্বকের উজ্জ্বলতায় ডিমের জাদুকরী ভূমিকা

ডিম শরীরের উপকারের পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। প্রাচীনকাল থেকে ত্বকের ক্ষেত্রে ডিম ব্যবহার করে আসছে। আপনি চাইলে ডিম দিয়ে ত্বকের যত্ন নিতে পারেন। এতে আপনার ত্বকের নানা সমস্যা দূর হবে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক ডিম দিয়ে ত্বক চর্চা করলে কী কী উপকার পাওয়া যাবে-

  • ১. ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ডিমের জুড়ি নেই। ত্বক উজ্জ্বল রাখতে ডিমের কুসুম, এক চামচ ঘন ক্রিম এবং এক চামচ গাজরের রস মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এবার এই প্যাকটি মুখে ১০ মিনিট রেখে কুসুম গরম পানিতে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক হবে উজ্জ্বল।

ত্বকের উজ্জ্বলতায় ডিমের জাদুকরী ভূমিকা

  • ২. ব্রণের সমস্যা দূর করতে

ডিমের সাদা অংশ ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে ত্বককে করে কোমল ও মসৃণ। একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ মধু এবং এক চামচ বাদাম তেল নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ত্বকে প্যাকটি লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর হালকা গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দ্রুত ভালো ফল পেতে এর সঙ্গে টক দই, দারুচিনির গুঁড়া বা হলুদ যোগ করতে পারেন। এতে ব্রণের সমস্যা সহজেই কেটে যাবে।

  • ৩. ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে

শুষ্ক ত্বকের জন্য প্রথমে একটি ডিম নিয়ে তার থেকে কুসুম আলাদা করে নিন। এবার এই কুসুমটির সঙ্গে এক চামচ মধু ভালো করে মিশিয়ে নিন। মুখে এই প্যাকটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করবে।

  • ৪. ব্ল্যাকহেডেস দূর করতে

মুখের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল ব্ল্যাকহেডেস। ত্বকে ব্লাক হেডসের দূর করতে ডিম ব্যবহার করতে পারেন। একটি ডিমের কুসুমকে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এরপর তা ব্রাশে করে নাকের চারপাশে লাগিয়ে নিন। একটি টিস্যু পেপার লাগিয়ে নিন নাকের ওপর। ডিমের প্রথম লেয়ারটি শুকিয়ে গেলে আরেকটি লেয়ার লাগিয়ে নিন। এরপর শুকিয়ে গেলে কাগজ গুলোকে টেনে তুলে ফেলুন। দেখবেন কাগজের সঙ্গে ব্ল্যাকহেডস উঠে আসবে।

এছাড়া একটি ডিমের কুসুম আলাদা করে সঙ্গে মোটা দানার চিনি মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি ব্লাক হেডসের স্থানে (বিশেষ করে নাকের চারপাশে) লাগিয়ে নিন। ১০ মিনিট পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেও ব্ল্যাকহেডস দূর হবে।

  • ৫. মুখের অবাঞ্ছিত লোম দূর করতে

মুখের ত্বকের অতিরিক্ত লোম নিয়ে অনেকেই সমস্যায় ভোগেন। ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করেও মুখের ক্ষুদ্র অবাঞ্ছিত লোম দূর করা সম্ভব। প্রথমে একটি ব্রাশ দিয়ে ডিমের সাদা অংশ পাতলা করে মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে আরও একবার মাখুন। এই ভাবে ২-৩ বার করে ডিমের সাদা অংশ মেখে মাস্ক তৈরি করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। ওই প্রলেপ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, শুকনো চামড়ার মতো করে টেনে তুলে ফেলুন। এতে মুখের অবাঞ্জিত লোম অনেকটাই দূর হবে।

ত্বকের উজ্জ্বলতায় ডিমের জাদুকরী ভূমিকা

সাবধানতা

১. ডিম দিয়ে তৈরি মাস্ক ব্যবহারে অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। তাই পুরো মুখে ব্যবহারের আগে অল্প করে নিয়ে হাতের উল্টা পিঠে, চিবুকের নিচে বা কানের পেছনে মেখে নিতে হবে, যদি ত্বকে কোনো সমস্যা হয়, তখন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. ত্বকে কোনো কাটা-ছেড়া, ব্রণের ক্ষত বা যে কোনো ক্ষত থাকলে মুখে ডিম ব্যবহার করা যাবে না।

সূত্র: এনডিটিভি, টাইমস অব ইন্ডিয়া

আরও পড়ুন
ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে পেঁপে ব্যবহার করবেন যেভাবে 
ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখবে ‘প্রাকৃতিক বোটক্স’ জেল 

এসএকেওয়াই/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।