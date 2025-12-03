  2. লাইফস্টাইল

ডিস্কোর ঝলমলে সাজে নজরকাড়া কেয়া পায়েল

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৯ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: অভিনেত্রী কেয়া পায়েলের ফেসবুক থেকে

বাংলাদেশের টেলিভিশন দুনিয়ার পরিচিত মুখ কেয়া আক্তার পায়েল, যাকে দর্শক বেশি চেনেন কেয়া পায়েল নামেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন সাজে ধরা দেন তিনি। তার প্রতিটি উপস্থিতিতেই মুগ্ধ হন অনুরাগীরা। এবার অভিনেত্রীকে দেখা গেল একদম ভিন্ন রূপে। ঝলমলে ডিস্কো আমেজের সাজে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন তিনি। র‍্যাফক্লিকের রফিকুল ইসলাম র‍্যাফের তোলা ছবিগুলোতেও ধরা পড়েছে সেই ঝলক। 

সিকুইনড গোল্ডেন পোশাকে পায়েলের ঝলমলে উপস্থিতি যেন ডিস্কো যুগের অনুভূতি ফিরিয়ে আনে। ফুলস্লিভ ড্রেসের কোমরে নট-স্টাইল কাট তাকে দিয়েছে আরও শেপড ও ক্যারিশমাটিক লুক।

মেকআপে সবচেয়ে নজরকাড়া হচ্ছে উজ্জ্বল রেড লিপস্টিক, যা পুরো লুকে যোগ করেছে হাইলাইটিং এফেক্ট।

চোখে হালকা স্মোকি শেড আর লেন্সের ব্যবহারে এসেছে একধরনের রহস্যময়তা।

গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারির সংযোজন, ফ্লোরাল দুল থেকে শুরু করে হাতে থাকা ব্যাঙ্গেল ও ব্রেসলেট লুকটিতে এনেছে গ্ল্যামারাস ভাব। খোলা সফট কার্ল চুল যেন পুরো সাজে নাটকীয়তার ছোঁয়া যোগ করেছে।

ড্রেস, মেকআপ, জুয়েলারি সব মিলিয়ে কেয়া পায়েলের এই রূপটি আধুনিক গ্ল্যামারের নিখুঁত সমন্বয়। চলতি সময়ের যেকোনো পার্টি লুকের জন্য এটি সহজেই হতে পারে অনুপ্রেরণাদায়ী এক স্টাইল স্টেটমেন্ট।

জেএস/

