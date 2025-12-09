  2. লাইফস্টাইল

শীতের সেরা পদ হাঁসের মাংস, রইলো রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৯ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

শীত এলেই বাঙালির রান্নাঘরে উৎসবের ঢেউ বইতে শুরু করে, হাঁসের মাংস সেই উৎসবের অপরিহার্য অংশ। জানালার ওপারে কুয়াশা জমে থাকে, ভেতরে ফুটতে থাকা ভাত বা খিচুড়ির পাশে হাঁসের মাংসের টগবগে ঝোল, দু’য়ের মিলেই তৈরি হয় শীতের বিশেষ স্বাদ। নতুন ধানের ঘ্রাণ, সরিষা ফুলের হলুদ বিস্তার এই ঋতুতে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে তাই শুরু হয় হাঁস রান্নার ব্যস্ততা। শীতের সকাল-বিকেল যেন আরও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে এই ঘ্রাণে।

হাঁসের মাংসের নিজস্ব এক গভীর স্বাদ আছে। চর্বির স্নিগ্ধতা আর মসলার সঠিক অনুপাত মিললে এই মাংস মুখে দিলেই হয় বিশেষ ভালো লাগার অনুভূতি। অনেকেই মনে করেন হাঁস রান্না বেশ সময়সাপেক্ষ, কিন্তু সহজ কিছু কৌশল মেনে চললে খুব স্বল্প সময়েই তৈরি করা যায় দুর্দান্ত মজাদার হাঁসের তরকারি। আজ থাকছে ঠিক এমনই একটি ঝটপট রেসিপি সহজ, দ্রুত আর পুরোপুরি শীতের ঘ্রাণে ভরপুর।

উপকরণ

  • হাঁসের মাংস ১ কেজি
  • পেঁয়াজ কুঁচি ২ কাপ
  • আদা বাটা ১ টেবিল চামচ
  • রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
  • টমেটো ১টি
  • লাল মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ
  • হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ
  • ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ
  • জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
  • গরম মসলা আধা চা চামচ
  • কাঁচা মরিচ ৪–৫টি
  • লবণ স্বাদমতো
  • সরিষার তেল আধা কাপ
  • পানি প্রয়োজন অনুযায়ী

যেভাবে রান্না করবেন

হাঁসের মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর আদা-রসুন বাটা, মরিচ, ধনে, জিরা, হলুদ ও লবণ এক সঙ্গে মেখে রেখে দিন কিছুটা সময়। এতে মাংসের ভেতর পর্যন্ত মসলার স্বাদ ঢুকে যাবে এবং রঙও হয়ে উঠবে আরও আকর্ষণীয়।

এবার চুলায় কড়াই বসিয়ে সরিষার তেল ভালোভাবে গরম করুন। প্রথমে পেঁয়াজ দিয়ে নরম বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। পেঁয়াজের সঙ্গে টমেটো যোগ করলে তা গলে গিয়ে তৈরি করবে সুস্বাদু মশলার ভিত্তি। এরপর মেরিনেট করা হাঁসের মাংস কড়াইয়ে দিন। মাঝারি আঁচে নেড়েচেড়ে ভুনতে থাকুন। মাংসের নিজস্ব পানি বের হয়ে মসলার সঙ্গে মিশে বিশেষ এক ঘ্রাণ ছড়াবে-যা শীতের দুপুরের রান্নাঘরের স্মৃতি মনে করিয়ে দেবে।

মাংস লালচে ও ভুনা হয়ে এলে প্রয়োজনমতো গরম পানি দিন। হাঁস সাধারণত কিছুটা শক্ত হয়, তাই ঢেকে ২৫–৩০ মিনিট রাঁধতে দিন। শেষে কাঁচা মরিচ ও গরম মসলা ছিটিয়ে দিন এতেই তৈরি হবে মন মাতানো সুগন্ধ।

পরিবেশন টিপস

ভাত, খিচুড়ি, পোলাও কিংবা চালের রুটির সঙ্গে এই দ্রুত রান্না করা হাঁসের মাংস দারুণ জমে। বিশেষ করে শীতের রাতে গরম ভাতের সঙ্গে এটি পরিবেশন করলে স্বাদ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে, ঘরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উষ্ণতা আর আনন্দের মিষ্টি সুবাস।

