ভিড়ের মধ্যে অসুস্থ লাগলে আগে করুন এই কাজগুলো

ভিড়ের মধ্যে অসুস্থ লাগলে আগে করুন এই কাজগুলো
মিছিল, আন্দোলন, সমাবেশ, কনসার্ট কিংবা যেকোনো বড় জমায়েতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া নতুন কিছু নয়। অতিরিক্ত ভিড়, গরম, পানিশূন্যতা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা মানসিক চাপস সব মিলিয়ে শরীর সহজেই দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে অসুস্থতা শুধু শারীরিক কষ্টই নয়, সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে তা বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতিতে কী করবেন তা আগে থেকেই জানা থাকলে বড় ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।
মাথা ঘোরা, বমি ভাব, বুক ধড়ফড় করা, চোখে অন্ধকার দেখা বা হঠাৎ দুর্বল লাগা এসবই শরীরের সতর্ক সংকেত। অনেকেই ভিড়ের মধ্যে ‘এখনই ঠিক হয়ে যাবে’ ভেবে এসব উপসর্গ উপেক্ষা করেন, যা বিপদের কারণ হতে পারে। অসুস্থ লাগার প্রথম লক্ষণেই সতর্ক হওয়া জরুরি।
হঠাৎ অসুস্থ লাগলে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা না করে নিরাপদ কোনো জায়গায় বসে পড়ুন। বসার সুযোগ না থাকলে দেয়াল, খুঁটি বা শক্ত কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে দাঁড়ান। এতে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে।
ভিড়ের মাঝখানে থাকলে বাতাস চলাচল কম হয় এবং চাপ বেশি পড়ে। যত দ্রুত সম্ভব ধীরে ধীরে ভিড়ের কিনারায় বা খোলা জায়গার দিকে সরে যান। দৌড়াদৌড়ি না করে শান্তভাবে চলাই সবচেয়ে নিরাপদ।
পানিশূন্যতা অসুস্থতার বড় কারণ। যদি সঙ্গে পানির বোতল থাকে, অল্প অল্প করে পানি পান করুন। একবারে বেশি পানি না খেয়ে কয়েক চুমুক নেওয়াই ভালো। মাথা ঘোরা বা দুর্বল লাগলে পানি অনেক সময় দ্রুত আরাম দেয়।
ভিড়ের মধ্যে আতঙ্ক বাড়লে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও অগোছালো হয়ে যায়। নাক দিয়ে ধীরে শ্বাস নিন, কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। এতে মাথা হালকা লাগা ও বুকের অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে।
অনেকে বিব্রতবোধ বা সাহস দেখানোর জন্য অসুস্থতা লুকানোর চেষ্টা করেন। এটি বিপজ্জনক। আশপাশের মানুষকে জানান যে আপনি অসুস্থ বোধ করছেন। সাহায্য চাইলে বেশিরভাগ মানুষই এগিয়ে আসে।
সম্ভব হলে পরিচিত কাউকে পাশে রাখুন। একা থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়। পরিচিত কেউ থাকলে ভিড় থেকে বের হওয়া বা প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া সহজ হয়।
ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার বা বিশৃঙ্খলা শুরু হলে উত্তেজনা আরও বাড়ে। এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন এবং সংঘর্ষপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে সরে যান।
অবস্থা গুরুতর হলে যেমন-অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম, তীব্র বুকে ব্যথা, শ্বাস নিতে কষ্ট তখন দেরি না করে চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া জরুরি। নিকটস্থ মেডিকেল টিম, স্বেচ্ছাসেবক বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নিন।
অনেক সময় মনে হয় ‘আর একটু থাকি’। কিন্তু শরীরের অবস্থা খারাপ হলে সেটাই সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। নিজের নিরাপত্তাই সবার আগে। প্রয়োজন হলে পুরো এলাকা ত্যাগ করুন।
ভিড়ের মধ্যে যাওয়ার আগে হালকা খাবার খাওয়া, পানি সঙ্গে রাখা, প্রয়োজনীয় ওষুধ নেওয়া এসব ছোট প্রস্তুতি বড় বিপদ ঠেকাতে পারে। সচেতন থাকাই এখানে সবচেয়ে বড় সুরক্ষা।
ভিড় মানেই শুধু মানুষের জমায়েত নয়, ঝুঁকির জায়গাও। সেখানে অসুস্থতা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং একটি সতর্ক বার্তা। সেই বার্তা সময়মতো বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলেই বিপদ এড়ানো সম্ভব। কারণ ভিড়ের মধ্যে নিজের যত্ন নেওয়াই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।
তথ্যসূত্র: ডক্টরস ডায়লগ
জেএস/