সন্ধ্যার নাস্তায় বানিয়ে নিন বাঁধাকপির মোমো
শীতকালকে বলা হয় সবজির সিজন। তাই এই সময় সবজি দিয়ে বানাতে পারেন হরেক রকমের মজাদার রেসিপি। মোমো কমবেশি সবাই পছন্দ করে। কিন্তু কখনো শুনেছেন কি বাঁধাকপির মোমো?
বাঁধাকপির মোমো খেতে যেমন দারুন তেমনি পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ। চলুন জেনে নেয়া যাক একটু ভিন্নধর্মীভাবে এই মোমোর রেসিপি -
উপকরণ:
বড় বাঁধাকপির পাতা ১০টি
আদাকুচি ১ টেবিল চামচ
রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ ছোট করে কাটা আধা কাপ
গাজর কুচি করে কাটা ১/৪ কাপ
বাঁধাকপি কুচি ১/৪ কাপ
কাঁচা মরিচ কুচি ১–২টি
পনির ২০০ গ্রাম
ক্যাপসিকাম ১/৪ কাপ
কাঁচা পেঁয়াজ ১/৪ কাপ
লবণ স্বাদ অনুযায়ী
গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
টমেটো কেচাপ ১ টেবিল চামচ
লাল মরিচ সস ১ চা চামচ
সয়া সস ১ চা চামচ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে বড় বাঁধাকপির পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপর একটি বড় পাত্রে পানি ফুটিয়ে তাতে সামান্য লবণ দিন। ফুটন্ত পানিতে পাতাগুলো ১–২ মিনিট সেদ্ধ করুন, যাতে পাতা নরম হয়। তুলে ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখুন, তারপর পাতা থেকে পানি ঝরিয়ে নিন।
এরপর পুর তৈরি করার জন্য একটি প্যানে ৩ চা চামচ তেল গরম করুন। তাতে কুচানো রসুন ও আদা দিয়ে হালকা ভাজুন। এরপর পেঁয়াজ দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাজুন। এবার এতে গাজর, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম ও কাঁচা মরিচ দিন এবং মাঝারি আঁচে ২–৩ মিনিট নেড়ে ভাজুন, সবজি যেন কাঁচা কাঁচা থাকে।
এ পর্যায়ে গ্রেট করা পনির, কাঁচা পেঁয়াজ, লবণ ও গোলমরিচ দিন। এরপর এতে টমেটো কেচাপ, লাল মরিচ সস ও সয়া সস যোগ করে ভালোভাবে মেশান। সস ভালোভাবে মিশিয়ে চুলা বন্ধ করে পুরটি ঠান্ডা হতে দিন।
এবার একটি বাঁধাকপির পাতা সমতল করে রাখুন। পাতার মাঝখানে পরিমাণমতো পুর দিন। চারপাশ ভাঁজ করে রোল বা প্যাকেটের মতো করে মোমোর আকার দিন।
সব পাতায় একইভাবে পুর ভরে মোমো বানিয়ে নিন। সবশেষে স্টিমার পাত্রে পানি ফুটান। স্টিমারের ঝাঁঝরিতে হালকা তেল ব্রাশ করে মোমোগুলো সাজিয়ে ঢেকে ৮–১০ মিনিট স্টিম করুন। ব্যস্ তৈরি হয়ে গেল মজাদার বাঁধাকপির মোমো।
সানজানা রহমান যুথী/এএমপি/জেআইএম