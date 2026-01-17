শাক-মাংসের দুর্দান্ত মেলবন্ধন লালশাকের মুরগি
বাংলার রান্নাঘরে শাক আর মাংসের মেলবন্ধন নতুন কিছু নয়, তবে লালশাক দিয়ে মুরগির মাংসের পদ এখনো অনেকের কাছেই একটু ভিন্নধর্মী। প্রতিদিনের একঘেয়ে ঝোল বা ভুনার বাইরে এই রান্না এনে দেয় স্বাদে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি পুষ্টিতেও বাড়তি সুবিধা।
আয়রন ও ভিটামিনে ভরপুর লালশাক আর প্রোটিনসমৃদ্ধ মুরগির মাংস এই দুয়ের সংমিশ্রণে তৈরি হয় এমন এক পদ, যা স্বাস্থ্যকর হওয়ার পাশাপাশি ভাতের সঙ্গে দারুণ উপভোগ্য। সহজ উপকরণ আর ঘরোয়া কায়দায় তৈরি এই লালশাকের মুরগি হতে পারে আপনার প্রতিদিনের রান্নায় নতুন সংযোজন।
উপকরণ
- মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম
- লাল শাক ১ আঁটি
- পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ
- রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ
- আদা বাটা ১ চা চামচ
- রসুন বাটা ১ চা চামচ
- কাঁচা মরিচ স্বাদমতো
- হলুদ গুঁড়া ১/২ চা চামচ
- মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
- ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
- গরম মসলা গুঁড়া ১/২ চা চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- তেল পরিমাণমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই লালশাকগুলো পরিষ্কার করে কেটে পানি ঝরিয়ে নিন। একই সঙ্গে মুরগিও পছন্দমতো আকারে পিস করে পরিষ্কার করে নিন। এবার একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। এরপর তাতে সব মসলা দিয়ে কষাতে থাকুন। যতক্ষণ না মসলা থেকে তেল ছাড়ে। এবার মুরগির মাংস দিয়ে দিন ভালোভাবে নেড়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রাখুন ১০ মিনিট।
মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে লাল শাক দিয়ে দিন। শাক কিছুক্ষণের মধ্যে পানি ছেড়ে দেবে। ঢেকে রাখুন এবং মাঝে মাঝে নেড়ে দিন। প্রয়োজনে অল্প পানি দিতে পারেন। যখন মাংস আর শাক একসাথে মিশে এবং ঝোল কিছুটা কমে গেলে, তখন গরম মসলা গুঁড়া আর কাঁচা মরিচ দিয়ে ২-৩ মিনিট রান্না করে চুলা বন্ধ করে দিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল মজাদার লালশাকের মুরগির মাংস। এবার পরিবেশন করুন গরম গরম ভাত বা রুটির সঙ্গে।
