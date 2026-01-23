  2. লাইফস্টাইল

ছুটির দিনে ঘরোয়া আয়োজনে ভাপা ইলিশ

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ভাপা ইলিশ, ছবি এআই দিয়ে বানানো

ছুটির দিন মানেই একটু ধীর গতি, একটু বাড়তি সময় নিজের আর পরিবারের জন্য। কর্মব্যস্ত দিনের তাড়াহুড়ো থেকে বেরিয়ে এই সময়টুকু যেন চায় ঘরোয়া স্বাদ আর পরিচিত গন্ধে ভরে উঠতে। ঠিক এমন এক আরামদায়ক দিনে রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ভাপা ইলিশের গন্ধ মুহূর্তেই ফিরিয়ে আনে বাঙালির চিরচেনা আবেগ।

ঝাল-ঝাল সরিষা, কাঁচা মরিচের ঝাঁঝ আর নরম ইলিশের মেলবন্ধনে ভাপা ইলিশ শুধু একটি পদ নয় এ যেন ছুটির দিনে ঘরোয়া আয়োজনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আকর্ষণ। সাদা ভাতের সঙ্গে এই সহজ কিন্তু অতুলনীয় স্বাদই দুপুরের ছুটিকে করে তোলে পরিপূর্ণ। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

১. ইলিশ মাছ ৪ টুকরো
২. হলুদ সরিষা ৩ চা চামচ
৩. কালো সরিষা ২ চা চামচ
৪. মরিচের গুঁড়া পরিমাণমতো
৫. হলুদের গুঁড়া ১ চা চামচ
৬. লবণ স্বাদমতো
৭. সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ ও
৮. কাঁচা মরিচ ৫টি।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে সরিষা ভালোভাবে বেটে নিন। বাটার সময় অল্প লবণ ও কয়েকটি কাঁচা মরিচ যোগ করলে সরিষার তেঁতোভাব আসে না। এরপর ইলিশ মাছের টুকরোগুলোতে হালকা লবণ ও হলুদ মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন।

এবার একটি চওড়া বাটিতে সরিষা বাটা, সরিষার তেল, হলুদ, লবণ ও মরিচের গুঁড়া একসঙ্গে নিন। এতে কাঁচা মরিচের ফালি যোগ করে মসলাগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার আগে থেকে মাখানো ইলিশ মাছগুলো মসলার মধ্যে দিয়ে হাতে আলতোভাবে মাখিয়ে নিন, যেন প্রতিটি টুকরায় মসলা লেগে থাকে। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী সামান্য পানি দিয়ে বাটিটি ঢেকে দিন। সম্ভব হলে মুখ ফয়েল পেপার দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করুন। এভাবে ১৫ মিনিট রেখে দিলে মাছ ভালোভাবে মসলায় ভিজে যাবে।

অন্যদিকে একটি বড় কড়াইয়ে পানি গরম করতে দিন। পানি ফুটে ওঠার আগেই মাছসহ বাটিটি ওই কড়াইয়ে বসান। চুলার আঁচ মাঝারি থেকে সামান্য কম রাখুন। খেয়াল রাখবেন, বাটির অর্ধেক অংশ যেন পানির ভেতরে থাকে।

এরপর বাটির ওপর একটি পরিষ্কার কাপড় ঢেকে দিন, যাতে ভাপ বেরিয়ে না যায়। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এভাবেই ভাপে রান্না করুন। ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখুন, উপরে তেল ভেসে উঠেছে কিনা। তেল ভেসে উঠলে বুঝবেন ভাপা ইলিশ প্রস্তুত। হালকা করে নেড়েচেড়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

